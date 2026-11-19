En el Perú confundimos indicadores con diagnósticos. Dos ejemplos afectan nuestras políticas de salud: la anemia y la llamada desnutrición crónica infantil. Ambas merecen atención prioritaria, pero sus nombres y cifras pueden conducir a intervenciones equivocadas cuando no se consideran sus múltiples causas.

La anemia se identifica por una concentración de hemoglobina inferior al umbral establecido para la edad, el sexo y determinadas condiciones fisiológicas. La hemoglobina transporta oxígeno a los tejidos; por eso, una reducción significativa puede perjudicar la salud y el desarrollo infantil. Sin embargo, anemia no significa necesariamente falta de hierro. Puede relacionarse con infecciones, inflamación, deficiencias de vitamina B12 o de folato, enfermedades hereditarias de la sangre y otros trastornos. Interpretar la corrección hacia abajo de la concentración de hemoglobina en poblaciones que viven a gran altitud exige especial cautela, por sus implicancias diagnósticas.

La deficiencia de hierro es una causa importante de anemia y debe tratarse. Pero administrar hierro no resuelve todos los casos. Con la inflamación, la respuesta a la suplementación puede ser limitada: la hormona hepcidina disminuye la absorción del hierro y restringe su disponibilidad. Conviene mejorar la alimentación, prevenir infecciones, proveer agua segura y evaluar adecuadamente, sin confundir cifras de hemoglobina con diagnósticos etiológicos.

Algo similar ocurre con la desnutrición crónica infantil, pues su nombre induce a confusión. El indicador global utilizado es antropométrico, no un diagnóstico: el retraso del crecimiento o ‘stunting’, talla para la edad inferior en más de dos desviaciones estándar a la mediana de los patrones de la Organización Mundial de la Salud. No mide lo bien que come un niño ni demuestra, por sí solo, que esté desnutrido. Y el crecimiento refleja procesos acumulados. Importa la alimentación materna e infantil, y también las infecciones repetidas, el saneamiento y otros factores. Por eso, reducir el retraso del crecimiento exige mucho más que repartir alimentos o suplementos. Tampoco cabe esperar que una campaña breve recupere la talla perdida.

Entre el 2008 y 2025, el retraso del crecimiento infantil pasó del 28,5% al 12,1%, mientras la anemia siguió afectando a más de un tercio de los niños pequeños. Confundir anemia con ferropenia y retraso del crecimiento con desnutrición demostrada puede conducir a respuestas equivocadas de salud pública y dejar sin atender otras causas.