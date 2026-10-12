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Resumen

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Un conductor devuelve la manguera tras repostar diésel en un camión articulado en una estación de servicio Chevron para camiones en Tracy, California (EE.UU.), el viernes 11 de septiembre de 2026. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg.
Un conductor devuelve la manguera tras repostar diésel en un camión articulado en una estación de servicio Chevron para camiones en Tracy, California (EE.UU.), el viernes 11 de septiembre de 2026. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg.
/ David Paul Morris
Por Martín Mejía del Carpio

Una de las mayores preocupaciones que enfrentamos desde hace varios años y cada vez con más frecuencia, es el fenómeno de El Niño. Se trata de un evento climático que eleva la temperatura del agua en el océano Pacífico y desencadena fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo. También puede dañar nuestra infraestructura, sobre todo en la costa, por los deslizamientos de tierra que provocan las intensas lluvias.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.