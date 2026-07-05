Terminaron los procesos electorales, se conoce a los diputados, senadores y presidente, pero hay ciudadanos que no cumplieron con su deber cívico. No participar en una jornada electoral o incumplir con la obligación de desempeñarse como miembro de mesa cuando se ha sido designado puede dar lugar a la imposición de una multa. Si esta sanción permanece pendiente de pago, podría generar inconvenientes al momento de realizar determinados trámites o gestiones administrativas, por lo que resulta conveniente verificar la situación con anticipación. Asimismo, comprobar si existen multas electorales pendientes es un procedimiento rápido y completamente virtual. Para realizar la consulta, solo es necesario ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite conocer el estado de las obligaciones electorales sin tener que acudir de manera presencial a una oficina.

Si eres uno de los ciudadanos que no cumplió con su deber cívico de sufragio conoce aquí sobre la multa

Si eres una persona muy ocupada ya no tienes que perder tiempo en consultar sobre las multas. Para verificar si existen multas electorales pendientes, basta con acceder a la plataforma oficial de Multas Electorales del JNE, ingresar el número de DNI, aceptar los términos y condiciones del servicio y completar el código de verificación (captcha). Asimismo, tras cumplir estos pasos, el sistema procesará la consulta y mostrará de inmediato los resultados. Por otro lado, la plataforma detalla si el ciudadano registra alguna sanción vigente, la razón por la que fue impuesta y el monto total que debe pagar. Además, permite identificar el tipo de infracción, ya sea por no acudir a votar, por no presentarse como miembro de mesa cuando fue designado o por cualquier otra falta prevista en la legislación electoral.

¿Cuánto es la multa a pagar por no votar o no ser miembro de mesa? Conoce las consecuencias si no se paga

La multa por no participar en las elecciones varía según el nivel de pobreza del distrito que figura como domicilio del elector en su Documento Nacional de Identidad (DNI). En los distritos considerados de pobreza extrema, la sanción asciende a S/ 27,50; en los distritos catalogados como pobres es de S/ 55; mientras que en los distritos no pobres alcanza los S/ 110. Por otro lado, quienes fueron designados como miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes, y no cumplieron con esta responsabilidad deberán pagar una multa de S/ 275. En caso de que el ciudadano, además de faltar a su labor como miembro de mesa, tampoco haya acudido a votar, ambas sanciones son acumulables.

No regularizar estas multas puede generar diversas restricciones para los ciudadanos. Mientras la deuda continúe pendiente o no se presente una dispensa válida, la normativa vigente establece limitaciones que pueden afectar la realización de trámites administrativos, judiciales y notariales, como la compra o venta de bienes, además de gestiones vinculadas al registro civil, la renovación de documentos de identidad y, en determinados casos, la postulación o el ejercicio de cargos públicos.

Conoce cómo pagar una multa electoral, pero también se podría solicitar una dispensa de dicha multa

En caso de que el ciudadano tenga una multa electoral pendiente, podrá efectuar el pago a través de la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante el sistema Págalo.pe, en las agencias del Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas por la entidad electoral. Por otro lado, las personas que no pudieron acudir a votar o cumplir con su labor como miembros de mesa por motivos debidamente justificados tienen la posibilidad de solicitar una dispensa o justificación mediante el Sistema de Dispensa Virtual del JNE. Asimismo, para acceder a este beneficio, deberán presentar la documentación que respalde la causa de su inasistencia y cumplir con los requisitos y plazos establecidos por el organismo electoral. Se recomienda hacer los pagos o dispensas lo más antes posible pare evitar futuras consecuencias.

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