Uno de los beneficios que nos ofrece la amistad es que juega un rol trascendental en nuestro equilibrio mental y físico. Múltiples estudios han demostrado que las relaciones de confraternidad le hacen tan bien al ser humano como una buena alimentación.

Por esa razón, con el fin de rendirle homenaje a esta importante fecha, este jueves 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta festividad.

La Asamblea General decretó en 2011 el Día Internacional de la Amistad con el objetivo de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puedan construir lazos de paz y tener la posibilidad de tender puentes entre las comunidades.

Sin embargo, el Día Internacional de la Amistad es una iniciativa que se dio como una propuesta hecha por la UNESCO. Esta fue tratada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997.

Día Internacional de la Amistad: las mejores frases para conmemorar esta fecha

-“¡Feliz Día del Amor y la Amistad, amiga linda! Pase lo que pase, sabes que siempre podrás contar conmigo. Eres la mejor de las amigas, te juro siempre estar ahí para ti. Te quiero”.

-“Amiguita, te quiero mandar un gran saludo, lleno de cariño y de felicidad. Este Día de la Amistad no sería lo mismo sin ti. Te quiero hasta el infinito y más allá”

-“Hola, amiga hermosa. ¡Feliz Día de la Amistad! Mi vida es increíble porque existes tú. Eres una gran persona y sé que esta vida sólo te ofrecerá lo mejor, ya lo verás”.

-“Amiga bella, en este Día del Amor y la Amistad te quiero recordar lo mucho que te aprecio. Gracias por tu amor incondicional y por tus ganas de querer hacer cosas divertidas. ¡Eres perfecta!”.

-“Feliz Día de la Amistad mi buena amiga. Eres una inspiración para mí y para cualquier persona que se cruce en tu camino. Iluminas mi vida y la de todo el que te rodea”.

-“¿Hay manera de que vivas eternamente, amiga? Tu presencia me trae paz y alegría. ¡Feliz Día de la Amistad! Te quiero de aquí a la Luna”.