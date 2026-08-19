La comedia negra y el suspenso se apoderan de la cartelera nacional con el próximo estreno de “Idiotas”, película dirigida por Macon Blair que promete risas, giros inesperados y situaciones al límite. Distribuida en el país por Imagem Films Perú, la cinta estará disponible en todas las salas de cine del Perú a partir del 3 de setiembre.

Una ruta fuera de control: ¿De qué trata “Idiotas”?

La historia sigue a Mark y Davis, dos hombres en una situación financiera y personal desesperada que creen haber encontrado el trabajo perfecto para salir de apuros: trasladar a Sheridan, el hijo problemático de una familia adinerada, hacia un centro de rehabilitación.

Lo que parecía un encargo sencillo y rápido se complica desde el primer kilómetro cuando descubren que su joven pasajero no es una víctima inofensiva, sino un adolescente peligroso que arrastrará al grupo a una espiral descabellada de criminales, drogas y pésimas decisiones.

Elenco de lujo: Dave Franco, O’Shea Jackson Jr. y Mason Thames

El trío protagónico está encabezado por Dave Franco y O’Shea Jackson Jr., quienes aportan su carisma y química para personificar a este dúo de adultos desorientados, junto al joven actor Mason Thames en el papel del destructivo Sheridan.

Además, la producción reúne a un destacado reparto secundario con figuras de la televisión, el cine y la música, entre las que destacan Kiernan Shipka, Killer Mike Render, Nicholas Braun y el galardonado Peter Dinklage.

Una película que tardó 13 años en hacerse realidad

Detrás de “Idiotas” hay un largo trayecto de persistencia cinematográfica. Su director y guionista, Macon Blair, concibió el proyecto junto al productor Alex Orr tras colaborar en Blue Ruin. A pesar de que la filmación estuvo a punto de concretarse en 2017, la producción colapsó en la fase previa y fue postergada.

Blair continuó puliendo el libreto durante casi una década hasta iniciar la filmación definitiva en Atlanta a principios de 2025. Tras su paso por el Festival de Cine de Sundance, donde tuvo su estreno mundial el 23 de enero de 2026 bajo su título en inglés (The Shitheads), la película finalmente llega a las salas de cine comerciales.

Humor negro, acción y una amistad inesperada

Más allá de los golpes físicos y las situaciones escatológicas, “Idiotas” destaca por el costado humano de sus protagonistas. A través de un viaje acelerado de 98 minutos, la película muestra cómo la adversidad y la desesperación terminan forjando un vínculo sincero entre personajes que jamás habrían compartido el mismo vehículo por voluntad propia.

Ficha técnica de “Idiotas”