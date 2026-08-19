Con un elenco estelar encabezado por Dave Franco, O’Shea Jackson Jr. y Peter Dinklage, la nueva comedia negra de Macon Blair se estrena este 3 de setiembre en todo el país. (Foto: Imagem Films Perú)
Con un elenco estelar encabezado por Dave Franco, O’Shea Jackson Jr. y Peter Dinklage, la nueva comedia negra de Macon Blair se estrena este 3 de setiembre en todo el país. (Foto: Imagem Films Perú)
Por Paolo Valdivia

La comedia negra y el suspenso se apoderan de la cartelera nacional con el próximo estreno de “Idiotas”, película dirigida por Macon Blair que promete risas, giros inesperados y situaciones al límite. Distribuida en el país por Imagem Films Perú, la cinta estará disponible en todas las salas de cine del Perú a partir del 3 de setiembre.

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