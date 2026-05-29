Resumen

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Cinta “Backrooms: sin salida” llega a Perú con estreno anticipado este 27 de mayo (Difusión)
Cinta “Backrooms: sin salida” llega a Perú con estreno anticipado este 27 de mayo (Difusión)
Por Redacción EC

Lo que comenzó como una fotografía perturbadora compartida en el rincón más oscuro de internet se ha convertido en uno de los fenómenos de terror más inquietantes de la última década. Este viernes 29 de mayo de 2026, ‘Backrooms’ llega a las salas de cine estadounidenses con A24 como distribuidora, la misma productora detrás de éxitos como ‘Midsommar’ (2019). La película explora un laberinto infinito de oficinas vacías iluminadas por una tenue luz amarilla, espacios que evocan una sensación de nostalgia perturbadora y desorientación absoluta.