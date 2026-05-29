Lo que comenzó como una fotografía perturbadora compartida en el rincón más oscuro de internet se ha convertido en uno de los fenómenos de terror más inquietantes de la última década. Este viernes 29 de mayo de 2026, ‘Backrooms’ llega a las salas de cine estadounidenses con A24 como distribuidora, la misma productora detrás de éxitos como ‘Midsommar’ (2019). La película explora un laberinto infinito de oficinas vacías iluminadas por una tenue luz amarilla, espacios que evocan una sensación de nostalgia perturbadora y desorientación absoluta.

El origen de ‘Backrooms’ se remonta al 12 de mayo de 2019, cuando un usuario anónimo del tablón paranormal /x/ de 4chan pidió a otros compartir imágenes que “se sintieran fuera de lugar”. Entre las respuestas apareció una fotografía de una habitación amarilla tomada desde un ángulo inusual. Otro usuario anónimo respondió con un texto escalofriante: “Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas incorrectas, terminarás en los Backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra húmeda mohosa, la locura del amarillo monótono, el ruido interminable de luces fluorescentes al máximo zumbido, y aproximadamente seiscientos millones de millas cuadradas de habitaciones vacías dispuestas al azar para quedar atrapados”.

Lo que diferencia a ‘Backrooms’ de otras leyendas urbanas digitales es su naturaleza colaborativa. Rápidamente se convirtió en una “creepypasta” historias cortas de terror que se republican y modifican constantemente en la web donde miles de usuarios agregaron sus propias capas: niveles adicionales del laberinto, criaturas hostiles que acechan los pasillos, objetos misteriosos y reglas de supervivencia. Esta construcción colectiva transformó una simple imagen en un universo narrativo complejo que capturó la imaginación de millones.

Kane Parsons: el adolescente que lo cambió todo

Kane Parsons tenía apenas 13 años cuando descubrió por primera vez la imagen de Backrooms circulando como meme en internet. “No recuerdo exactamente la primera vez que la vi, porque era muy frecuente como meme”, relató el joven director. Lo que fue observar cómo la imaginación colectiva desarrollaba la imagen hasta convertirla en un concepto de ciencia ficción “vagamente nostálgico y vagamente onírico, pero también muy tangible”.

En 2022, a los 16 años, Parsons decidió crear su propia interpretación utilizando el software 3D Blender. Compartió en su canal de YouTube un cortometraje de nueve minutos que mostraba a un niño perdido vagando por los terroríficos pasillos de Backrooms, filmado en estilo “found footage” (metraje encontrado) que le daba una apariencia documental perturbadora. El resultado superó todas las expectativas: en solo dos semanas, el video acumuló 20 millones de visualizaciones.

“Empecé a recibir correos electrónicos de un montón de empresas diferentes”, recuerda Parsons sobre aquel momento que cambió su vida. “Tenía 16 años... todo era muy nuevo y era muy escéptico sobre lo que podía significar tratar de adaptar esto o relacionarme con ‘trajes’ de Hollywood, especialmente en algo que para mí era tan personal”. Sin embargo, después de evaluar las propuestas, llegó a un acuerdo con dos productoras y A24, con una condición innegociable: él sería el director. “No existía ninguna versión de esto que yo estuviera dispuesto a aceptar donde no fuera yo mismo quien dirigiera. Siempre he sido muy tacaño respecto a eso”, afirmó categóricamente.

Hoy, el canal de YouTube “Kane Pixels” cuenta con más de tres millones de suscriptores, y sus veinte vídeos relacionados con ‘Backrooms’ han acumulado más de 215 millones de visualizaciones. El rodaje de la película tuvo lugar durante el verano de 2025, con el reconocido actor británico Chiwetel Ejiofor interpretando al protagonista en lo que representa el debut cinematográfico de Parsons como director de largometrajes.

La película: entre el metraje encontrado y el cine clásico

La adaptación cinematográfica de ‘Backrooms’ promete ser fiel a la visión original de Parsons mientras expande el universo narrativo. “Está en continuidad directa con la serie de YouTube”, confirmó el director. La película alterna entre segmentos de “metraje encontrado” filmados en primera persona que recuerdan a su programa web— y tomas cinematográficas más clásicas, ofreciendo una experiencia visual híbrida que conecta lo viral con lo cinematográfico.

La película retrata a un grupo de personajes que se encuentran atrapados en un laberinto de habitaciones extrañamente dispuestas que se asemejan a oficinas vacías, iluminadas por una tenue luz amarilla. Según la sinopsis, presenta una serie de perturbadores videos caseros que documentan fenómenos sobrenaturales que sumen a sus testigos en el miedo y la angustia. La atmósfera de “terror liminal” ese miedo que producen los espacios de transición vacíos y aparentemente interminables— es el elemento clave que ha fascinado a la audiencia desde el principio.

Parsons reconoce la magnitud del fenómeno que ayudó a crear: “Va a ser raro ver cuánto ha entrado en la cultura popular... Antes esto era algo más o menos de nicho”, reflexionó. “Este proyecto es obviamente más grande que yo”, admitió humildemente, reconociendo los aportes de innumerables usuarios en línea que contribuyeron a construir el universo de Backrooms.

De creepypasta a franquicia: el futuro del terror viral

El estreno de ‘Backrooms’ marca un momento significativo en la evolución del entretenimiento digital. La obra de Parsons no es el único universo surgido de internet que llega a los cines este año. El youtuber Mark Fischbach, cuyo canal Markiplier cuenta con 38 millones de suscriptores, estrenó en enero la película de terror ‘Iron Lung’, adaptada de un videojuego que ayudó a popularizar con videos en línea. Y en 2018, otra creepypasta sobre el monstruo ‘Slender Man’ se convirtió en una película que recaudó 50 millones de dólares en todo el mundo.

Para Parsons, ‘Backrooms’ está lejos de terminar. “No descartaría hacer otra película. Ni tampoco una serie de televisión. Esa sería mi esperanza personal”, declaró el joven cineasta. Mientras tanto, ya ha lanzado otra serie en YouTube llamada ‘The Oldest View’, que sigue la exploración de un centro comercial subterráneo abandonado, demostrando que su creatividad para explorar espacios liminales y perturbadores permanece intacta.

Un dato curioso que demuestra la longevidad del misterio: recién en 2024, investigadores en línea rastrearon la foto original de Backrooms hasta una renovación de una tienda de muebles en Wisconsin realizada en 2002. Durante más de dos décadas, esa imagen esperó en el anonimato hasta convertirse en el origen de un fenómeno cultural global.

‘Backrooms’ se estrenará en Estados Unidos el 29 de mayo de 2026 distribuida por A24, mientras que en España la fecha confirmada es el 5 de junio. Con una duración de 1 hora y 45 minutos, la película promete ser una de las experiencias de terror más perturbadoras del año, llevando a millones de espectadores a perderse en esos pasillos amarillos que comenzaron como un simple post anónimo y se convirtieron en la pesadilla colectiva de internet.

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