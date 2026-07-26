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La habilitación de la candidatura de Rafael López Aliaga en Lima, pone el foco en la figura de los tenientes alcaldes en las listas de los partidos en contienda.
La habilitación de la candidatura de Rafael López Aliaga en Lima, pone el foco en la figura de los tenientes alcaldes en las listas de los partidos en contienda.
Por Martin Hidalgo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde en la lista de Renovación Popular, lo que pone en el foco de la campaña la lista de regidores de los partidos en contienda para Lima. En competencia de tenientes alcaldes tenemos exministros, regidores y hasta embajadores.

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