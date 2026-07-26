El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde en la lista de Renovación Popular, lo que pone en el foco de la campaña la lista de regidores de los partidos en contienda para Lima. En competencia de tenientes alcaldes tenemos exministros, regidores y hasta embajadores.

Las listas de regidores nunca han sido un eje de debate en las campañas electorales para Lima. Este proceso electoral pone a los teniente alcaldes en la palestra con la incursión del exalcalde Rafael López Aliaga, quien declinó a recibir la credencial como senador para poder postular en la lista de su partido Renovación Popular, que lleva como candidato a la alcaldía a Luis Rubio, director de los Hospitales de la Solidaridad, que maneja la Municipalidad Metropolitana.

Los perfiles de los tenientes alcaldes en las demás listas son variopintos. Somos Perú, que postula a Carlos Bruce para la Alcaldía de Lima, lleva como regidor número 1 a Vicente Romero, exministro del Interior y actual gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Surco. Podemos y Avanza País han apostado por actuales regidores de Lima.

Aron Espinoza, también excongresista y el mayor opositor a la gestión de López Aliaga en el Concejo Metropolitano, acompaña a Daniel Urresti; mientras que Ivonne Tapia, quien fue elegida regidora con Alianza para el Progreso (APP) en el 2022, va en la lista encabezada por Francis Allison.

En Acción Popular tienen a Pedro Gamio, exviceministro de Energía; mientras que Obras apuesta por el embajador Harold Forsyth, padre de George Forsyth, para secundar la candidatura del exalcalde Ricardo Belmont, quien busca retornar a la Alcaldía de Lima, después de 30 años.

Por su parte, Fuerza Popular postula como cabeza de lista de regidores a Olga Johnson, quien actualmente se desempeña como teniente alcaldesa en La Victoria. Fue elegida en 2022 en la lista de Renovación Popular liderada por el actual alcalde Rubén Cano. Sin embargo, Johnson renunció al partido celeste en junio de 2025 para sumarse a las filas fujimoristas.

—Más reflectores—

Para Jeffrey Radzynski, director de GFP Consultores, el peso específico de Rafael López Aliaga le dará protagonismo en la campaña municipal. Además, recordó que, por como está elaborada la cédula donde se marca por logo partidario, el sistema se presta para que el electorado asocie al partido con López Aliaga mas que con el candidato Luis Rubio.

“Si bien existe una brecha entre el protagonismo de López Aliaga y los demás candidatos a tenientes alcaldes, la participación del exalcalde hará que tengan más reflectores que los que tendrían en una campaña ordinaria”, explicó Radzynski.

—Cuestión de estrategia—

Respecto al resto de candidatos a teniente alcalde, Radzynski advirtió que se refleja mucha discusión interna de los partidos para la repartición de cuotas y espacios en sus listas de candidatos municipales.

“Guardando la distancia con las planchas presidenciales, los tenientes alcaldes deben complementar a los cabezas de lista para cubrir flancos débiles o captar nichos que no tienen los candidatos municipales. Pero mi sensación es que en la mayoría de casos ha primado el poder interior del partido, mas que la estrategia política”, apuntó el experto en comunicación política.

Uno de los casos donde sí se observa un complemento, según advirtió el analista político, ocurre con el candidato Carlos Bruce y su opción a teniente alcalde, el exministro del Interior, Vicente Romero. “Lo que está diciendo (Bruce) es que su énfasis está en seguridad, que es la principal demanda de Lima, y está llevando a un especialista”, explicó el director de GFP Consultores.

Estos son los candidatos a tenientes alcaldes de Lima.