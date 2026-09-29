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Uno de cada siete

Increíblemente, 49 de los 329 candidatos a gobernadores regionales han recibido sentencia penal.

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Las elecciones del 4 de octubre se acercan y la atención de los medios y los electores capitalinos está centrada fundamentalmente en la competencia por la alcaldía de Lima, por la relevancia política del cargo. La verdad, no obstante, es que ese día los peruanos tendremos que tomar muchas otras resoluciones tanto o más importantes que aquella. Lo que estará en juego ese día, entre otras cosas, serán 25 gobiernos regionales, que dispondrán de una capacidad de decisión y un presupuesto considerables: una razón más que suficiente para que –ya que en muchos casos los partidos y movimientos no parecen haberlo hecho– la ciudadanía analice con cuidado a los aspirantes a asumir esa responsabilidad. Y decimos que las organizaciones políticas darían la impresión de haber sido negligentes en esa tarea, porque en 23 de las referidas 25 regiones postula al menos un candidato con sentencias penales sobre sus espaldas. Concretamente, 49 de los 329 individuos que buscarán convertirse en gobernadores regionales en estos comicios están en esa situación. Esto es, uno de cada siete, por increíble que parezca.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.