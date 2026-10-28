Una visita que renueva la fe

La incertidumbre que rodeó la salud del papa León XIV durante las últimas semanas se ha disipado de la manera más alentadora. Tras la exitosa intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma, en la que se le extirpó por completo un adenocarcinoma pulmonar sin requerir tratamientos adicionales, la Nunciatura Apostólica ratificó que el Sumo Pontífice mantendrá intacta su agenda en el Perú del 11 al 16 de noviembre. La noticia alivia a la feligresía católica tras un episodio médico delicado y devuelve la certeza sobre un acontecimiento llamado a marcar nuestra historia contemporánea.

Como ha sostenido este Diario desde que se conoció su itinerario, el arribo del otrora obispo de Chiclayo trasciende con creces la formalidad de una visita de Estado. Se trata del retorno de un pastor a la tierra que eligió como patria adoptiva hace cuatro décadas. Su paso programado por Lima, el Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali traza un mapa entrañable de reencuentro con las comunidades que acompañó desde su llegada a Chulucanas y a lo largo de su fecundo obispado en Chiclayo. En una coyuntura nacional desgastada por la fragmentación política y la desconfianza hacia las instituciones, su presencia ofrece un espacio de comunión cívica y espiritual capaz de recordarnos aquello que nos hermana por encima de cualquier cálculo coyuntural.

A esta dimensión simbólica se suma lo que generará económicamente su visita. Se estima que la llegada del Santo Padre podría movilizar hasta S/1.200 millones, dinamizando de forma especial a las microempresas y pequeñas empresas vinculadas al comercio, la confección, la gastronomía y la hotelería regional, además de posicionar al país en el circuito mundial del turismo religioso. Para facilitar el desplazamiento ciudadano y garantizar el orden logístico durante estas jornadas multitudinarias, el Ejecutivo ha dispuesto seis días no laborables compensables distribuidos según las ocho regiones vinculadas al recorrido papal.

Consciente de la trascendencia de esta cita, El Comercio asumirá el compromiso de relatarla desde la primera fila. Juan Pablo León, editor de la sección Nacional de este Diario, integrará la comitiva oficial acreditada por el Vaticano que acompañará a León XIV a bordo del avión papal durante toda su gira por Uruguay, Argentina y el Perú, retomando la posta cumplida hace ocho años con el papa Francisco. Ese despliegue periodístico buscará capturar no solo los discursos oficiales, sino también los gestos íntimos y el fervor ciudadano en cada estación del trayecto.

Toca ahora a las autoridades y a la ciudadanía estar a la altura de un anfitrión que recibe en casa al más importante de los suyos.