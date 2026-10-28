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Una visita que renueva la fe

La ratificación del viaje del papa León XIV tras su recuperación médica es una oportunidad de cohesión espiritual y reactivación para el Perú.

    Editorial El Comercio
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    Misa de papa León XIV albergará a 1 millón 200 mil fieles en Surco (Foto: EFE)
    Misa de papa León XIV albergará a 1 millón 200 mil fieles en Surco (Foto: EFE)

    La incertidumbre que rodeó la salud del papa León XIV durante las últimas semanas se ha disipado de la manera más alentadora. Tras la exitosa intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma, en la que se le extirpó por completo un adenocarcinoma pulmonar sin requerir tratamientos adicionales, la Nunciatura Apostólica ratificó que el Sumo Pontífice mantendrá intacta su agenda en el Perú del 11 al 16 de noviembre. La noticia alivia a la feligresía católica tras un episodio médico delicado y devuelve la certeza sobre un acontecimiento llamado a marcar nuestra historia contemporánea.

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