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Demora inaceptable

La parsimonia de las autoridades electorales para terminar de contar los votos socava la confianza ciudadana y exige cambios urgentes en el sistema de justicia electoral.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    A casi un mes de los comicios municipales, Lima Metropolitana sigue esperando resultados oficiales al 100%. Que la capital aún no tenga certeza formal sobre la conformación definitiva de su concejo retrata una parálisis institucional que el país no puede normalizar. Lo más grave no es solo el atraso acumulado, sino la indolencia con la que el propio sistema asume esta anomalía. Han pasado más de 26 días de los comicios y los resultados siguen sin ser oficiales.

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