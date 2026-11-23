Netflix se prepara para lanzar el documental “Tyson Fury” (en español: “Soy Tyson Fury”), un largometraje que recorre la vida del excampeón mundial de peso pesado con entrevistas y material de archivo poco visto. Y, por si fuera poco, en el filme, el protagonista habla de su salud mental, su familia y su camino de regreso. Así, si eres fan del boxeo y de los documentales biográficos, este título—sin dudas—merece un lugar en tu lista de visualizaciones. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento exactamente de qué trata y cómo verlo.

Vale precisar que, además de Tyson Fury, el proyecto cuenta con la participación de su esposa, Paris, y su padre, John.

La dirección, por su parte, está a cargo de Lucy Wilcox, mientras que George Waldrum figura como productor ejecutivo, y Nick Hornby y Tina Flintoff son los directores creativos.

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL “TYSON FURY”?

De acuerdo con Netflix, el documental recorre la trayectoria del boxeador desde su niñez hasta su consagración.

En ese sentido, repasa los triunfos y las derrotas de su carrera, su lucha por la salud mental y su relación con las adicciones.

Asimismo, aborda la pérdida de un bebé, sus complicados vínculos familiares y la pregunta sobre qué significa ser un hombre de verdad.

Además, según Deadline, Fury revela en la película que recibió un diagnóstico de esquizofrenia poco después de su victoria de 2015 sobre Wladimir Klitschko, y que en 2017 llegó otro diagnóstico: el de trastorno bipolar.

De esta manera, el boxeador relata la noche de Halloween de 2017 como el momento en que decidió pedir ayuda y empezar su regreso.

MIRA EL TRÁILER DE “TYSON FURY”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “TYSON FURY”?

“Tyson Fury” se estrena el viernes 27 de noviembre del 2026, solo en Netflix, con una clasificación para mayores de 16 años y una duración de 105 minutos.

Es decir, el documental llega dos semanas antes de la pelea entre Fury y Anthony Joshua, que la plataforma transmitirá en vivo el 11 de diciembre.

Por lo tanto, para disfrutar del filme sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ MÁS PUEDES VER DE TYSON FURY EN NETFLIX?

Netflix recomienda “At Home with the Furys” (o “En casa de los Fury”), la serie sobre su vida familiar.

Por otro lado, puedes ver “Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov”, el combate de abril que sigue disponible en la plataforma.

El documental "Tyson Fury" repasa el ascenso, las luchas personales con la salud mental y el regreso al ring del deportista (Foto: Netflix)

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