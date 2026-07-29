Si surge un viaje de último momento y necesitas obtener un pasaporte electrónico, es posible realizar el trámite hasta dos días hábiles antes de la fecha de salida del vuelo en cualquiera de las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones o en los Centros MAC que se encuentran autorizados para emitir este documento. En el caso de la oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la solicitud puede efectuarse hasta ocho horas antes del embarque, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Por otro lado, los ciudadanos peruanos que viajen a Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay o Paraguay no necesitan presentar pasaporte para ingresar o salir de estos países. Gracias a los acuerdos migratorios vigentes entre estas naciones, podrán realizar el viaje utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, siempre que este se encuentre en buen estado y dentro de su periodo de validez.

¡Atención, viajeros! Así puedes obtener un pasaporte de emergencia en pocos pasos





1) Realiza el pago por el derecho de trámite

Haz el pago de S/ 120.90 por derecho a expedición de pasaporte:

Págalo.pe: puedes pagar online, con tarjeta de crédito o débito, en la plataforma Págalo.pe con el código 01808 .

puedes pagar online, con tarjeta de crédito o débito, en la plataforma con el código . Banco de la Nación: dirígete a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y realiza el pago correspondiente.

Recuerda que debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago y conservar el comprobante de pago, ya que lo necesitarás para realizar el trámite.

Si realizaste el pago de S/ 98.60, deberás abonar el monto adicional S/ 22.30 con el código de pago 01810.

2) Solicita tu pasaporte

Acércate a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones o a las agencias desconcentradas de Pasaporte ubicadas en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), dentro de los dos (02) días hábiles previos a la salida de tu vuelo.

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez realiza el trámite dentro de las 8 horas previas a tu viaje.

Presenta el boleto de transporte aéreo o el boarding pass, el Formulario PA – Pasaporte Electrónico ordinario para casos de urgencia, el recibo de pago por derecho de trámite, la Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso), y demás requisitos para mayores o menores de edad, según sea el caso. Ten en cuenta que el código de pago es diferente (código 01808).

3) Registra tus datos biométricos

Una vez presentados tus requisitos, se iniciará el proceso de emisión de tu pasaporte electrónico, donde grabarán tus huellas dactilares y te tomarán una foto de acuerdo a las normas internacionales para la identificación biométrica.

Para la toma de fotos, debes tener en cuenta estas condiciones:

No usar gafas con monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos.

No llevar lentes de contacto cosméticos de color.

No llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro.

No llevar piercings en el rostro.

4) Recoge tu pasaporte electrónico

Realizada la captura de tus datos biométricos, recoge tu pasaporte electrónico de acuerdo al tiempo indicado por la sede de Migraciones.

¿Cómo obtener el nuevo carné electrónico de extranjería?

Acudir a la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, o al MAC Lima Sur, en Open Plaza Atocongo.

Presentar la partida de nacimiento del menor extranjero.

Realizar el pago correspondiente en los medios autorizados.

Completar el registro de datos personales y biométricos durante el proceso de enrolamiento.

Esperar la emisión del documento, cuya entrega está prevista en un plazo aproximado de dos meses.

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