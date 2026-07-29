Por Redacción EC

Si surge un viaje de último momento y necesitas obtener un pasaporte electrónico, es posible realizar el trámite hasta dos días hábiles antes de la fecha de salida del vuelo en cualquiera de las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones o en los Centros MAC que se encuentran autorizados para emitir este documento. En el caso de la oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la solicitud puede efectuarse hasta ocho horas antes del embarque, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Por otro lado, los ciudadanos peruanos que viajen a Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay o Paraguay no necesitan presentar pasaporte para ingresar o salir de estos países. Gracias a los acuerdos migratorios vigentes entre estas naciones, podrán realizar el viaje utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, siempre que este se encuentre en buen estado y dentro de su periodo de validez.