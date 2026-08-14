¿Quieres viajar al extranjero? Conoce los destinos que puedes visitar con pasaporte peruano | Foto: Andina
¿Quieres viajar al extranjero? Conoce los destinos que puedes visitar con pasaporte peruano | Foto: Andina
Por José Templo

Viajar fuera del Perú puede convertirse en una experiencia más sencilla de lo que muchos imaginan, especialmente cuando el destino elegido permite el ingreso de ciudadanos peruanos sin necesidad de gestionar previamente una visa. Estos beneficios responden a acuerdos internacionales, convenios bilaterales o decisiones adoptadas por los propios países. En este sentido, es fundamental conocer los requisitos de entrada, permanencia y documentación que puede solicitar cada destino antes de partir. Por ello, antes de comprar pasajes o definir un itinerario, conviene revisar las condiciones migratorias vigentes. A continuación, te contamos cuáles son los destinos que puedes visitar simplemente con pasaporte peruano y qué debes tener en cuenta antes de emprender tu próximo viaje al extranjero.

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