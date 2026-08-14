Viajar fuera del Perú puede convertirse en una experiencia más sencilla de lo que muchos imaginan, especialmente cuando el destino elegido permite el ingreso de ciudadanos peruanos sin necesidad de gestionar previamente una visa. Estos beneficios responden a acuerdos internacionales, convenios bilaterales o decisiones adoptadas por los propios países. En este sentido, es fundamental conocer los requisitos de entrada, permanencia y documentación que puede solicitar cada destino antes de partir. Por ello, antes de comprar pasajes o definir un itinerario, conviene revisar las condiciones migratorias vigentes. A continuación, te contamos cuáles son los destinos que puedes visitar simplemente con pasaporte peruano y qué debes tener en cuenta antes de emprender tu próximo viaje al extranjero.

¿A QUÉ DESTINOS PUEDEN VIAJAR LOS PERUANOS SIN VISA?

De acuerdo con la relación difundida por la Cancillería, existen más de 70 destinos que permiten el ingreso de peruanos sin tramitar una visa previamente. Entre ellos se encuentran:

América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Suriname y Uruguay.

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Suriname y Uruguay. Centroamérica y el Caribe: Aruba, Bonaire, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Saba y Saint Eustacius.

Aruba, Bonaire, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Saba y Saint Eustacius. Asia y Medio Oriente: Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japón, Líbano, Malasia, Mongolia, Qatar, Singapur, Tailandia y Turquía.

Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japón, Líbano, Malasia, Mongolia, Qatar, Singapur, Tailandia y Turquía. Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Francia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Islandia, Malta, Macedonia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumania, Rusia, República de Belarús, Serbia, Suecia y Suiza.

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Francia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Islandia, Malta, Macedonia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumania, Rusia, República de Belarús, Serbia, Suecia y Suiza. África: Marruecos y Sudáfrica.

La lista oficial puede variar según las condiciones establecidas por cada Estado y debe revisarse antes del viaje.

Pasaporte peruano. | Fuente: El Peruano

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDES PERMANECER COMO TURISTA EN LOS PAÍSES MENCIONADOS?

La duración autorizada no es igual en todos los destinos. La Cancillería señala que, en términos generales, las estancias turísticas sin visa pueden alcanzar hasta 90 días, pero cada país establece sus propias condiciones y plazos. En Europa, por ejemplo, la exención para estancias cortas contempla hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días.

Imagen referencial: GEC

¿VENEZUELA Y MÉXICO EXIGEN VISA A LOS PERUANOS?

Venezuela requiere actualmente que los ciudadanos peruanos tramiten previamente una visa para ingresar, por lo que ya no debe considerarse como un destino libre de este requisito. México también exige visa a los peruanos que desean ingresar como visitantes, aunque existen determinadas facilidades migratorias para quienes cumplen condiciones específicas, como contar con visas vigentes de ciertos países.

¿QUÉ DEBES HACER SI TU DESTINO EXIGE VISA?

Si el país elegido solicita este documento, debes consultar directamente con su embajada o consulado en Perú para conocer los requisitos y realizar el trámite correspondiente. Además, si el propósito del viaje es estudiar o trabajar, la exención turística no necesariamente aplica y deberás verificar la normativa migratoria específica del destino, según explica la plataforma de América TV.

Crédito: Magnific

¿CÓMO TRAMITAR EL PASAPORTE PERUANO?

1) Paga por el derecho de trámite

Haz el pago de S/ 120.90 por derecho a expedición de pasaporte:

Págalo.pe: puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) en la plataforma Págalo.pe con el código 01810.

Banco de la Nación: puedes pagar en cualquier Banco de la Nación o agente Multired.

Recuerda que debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago.

Solo si realizaste el pago de S/98.60, deberás abonar el monto adicional S/22.30 con el código de pago 01810.

2) Obtén tu cita

Ingresa al Sistema de Citas en Línea y programa tu cita. Selecciona la sede en la que deseas ser atendido. Registra tus datos o los de la persona que va a tramitar el pasaporte.

Te recomendamos imprimir la constancia de la cita o tomar una captura de pantalla con tu celular para agilizar la atención cuando acudas a la sede de Migraciones; además de presentar tu Declaración Jurada en caso de pérdida o robo de pasaporte.

3) Acude a tu cita

El día de tu cita acércate a la sede que seleccionaste llevando tu DNI y tu recibo de pago. Muestra la constancia de la cita o la captura de pantalla para ser atendido más rápido.

El trámite de pasaporte electrónico es presencial. Si bien un tercero puede realizar el pago u obtener la cita para un familiar o amigo, el titular debe asistir personalmente a la cita donde confirmaremos su identidad y le tomaremos una foto para el pasaporte.

4) Pasa por la toma de foto

Cuando acudas a tu cita, te tomaremos la foto para el pasaporte. Esta foto se toma de acuerdo a las normas internacionales para identificación biométrica, por lo que debes tener en cuenta estas condiciones:

No usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos.

No llevar lentes de contacto cosméticos de color.

No llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro.

No llevar piercings en el rostro.

5) Recoge tu pasaporte electrónico

La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos.

Si por algún motivo no puedes recoger tu pasaporte, tienes 60 días para hacerlo en la sede en la que hiciste el trámite. Si el pasaporte electrónico no es recogido dentro de ese plazo, será destruido y deberás tramitar uno nuevo.

Importante:

Si no lograste obtener una cita y necesitas el pasaporte con prontitud puedes solicitar una atención para emisión de pasaporte en casos especiales.

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