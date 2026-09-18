El trámite del pasaporte electrónico entra en una nueva etapa para los ciudadanos que necesitan gestionar este documento. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha dejado atrás el sistema de citas web y ahora permite realizar el procedimiento de manera presencial, sin reserva previa. Los usuarios pueden acudir directamente a las oficinas habilitadas y ser atendidos de acuerdo con el orden de llegada. La medida busca simplificar el proceso y reducir las barreras que generaba conseguir una cita. Así, el trámite comienza con mayor flexibilidad para quienes necesitan obtener o renovar su pasaporte.

Desde ahora, los ciudadanos podrán acercarse a Migraciones y esperar su turno para completar el procedimiento correspondiente. El nuevo mecanismo también incorpora facilidades en las modalidades de pago, con el objetivo de agilizar cada etapa de la atención. Los tiempos de espera dependerán de la afluencia de personas y de la capacidad operativa de cada sede durante la jornada. Con este cambio, Migraciones apuesta por un procedimiento más directo y accesible para los viajeros. La eliminación de las citas web marca, así, un nuevo capítulo en la gestión del pasaporte electrónico.

Conoce el proceso en que se gestionará directamente en las oficinas de Migraciones el trámite del pasaporte

Los ciudadanos podrán acudir a la sede de su preferencia y gestionar el documento siguiendo un proceso presencial y ordenado. El proceso será de esta manera:

Llegada a la sede: El ciudadano deberá acudir directamente a la oficina de Migraciones que prefiera para iniciar el trámite. Con el nuevo sistema, ya no será necesario realizar una inscripción previa ni reservar una cita a través de la plataforma web. Obtención del ticket: Al ingresar a la sede, el usuario recibirá un ticket electrónico que establecerá su turno de atención. De esta manera, el proceso seguirá el orden de llegada y permitirá organizar la atención de quienes acudan durante la jornada. Atención en ventanilla: Tras esperar el llamado de su número en las pantallas, el ciudadano pasará a la ventanilla asignada. Allí se realizará el registro de sus datos biométricos, que comprende la fotografía, las huellas dactilares y la firma. Pago en ventanilla: Si el derecho de trámite todavía no fue cancelado, el usuario tendrá la posibilidad de efectuar el pago directamente en la misma ventanilla. Esta alternativa busca evitar pasos adicionales y hacer más fluida la gestión del documento. Espera e impresión: Con los datos registrados y el trámite procesado, el pasaporte electrónico ingresará a la cola de impresión. El documento será elaborado una vez culminadas las verificaciones y procedimientos correspondientes. Entrega del pasaporte: Finalmente, el ciudadano podrá recoger su pasaporte en la misma sede. De acuerdo con la información proporcionada, el documento estará disponible en un plazo máximo de dos horas desde que culminó el procedimiento de atención. Menos colas en exteriores: El nuevo mecanismo también pretende ordenar el ingreso y evitar que los usuarios permanezcan formando largas filas fuera de las oficinas.

Según Juan Alvarado, superintendente de Migraciones, la entrega de tickets permitirá que los ciudadanos sean atendidos dentro de la institución y esperen su turno de manera organizada: “Ya no va a haber colas en nuestras sedes porque van a ser atendidos en la misma institución con su ticket de entrada”.

Conoce los lugares en dónde se aplicará este nuevo sistema como también las personas con prioridad

La nueva modalidad de atención presencial para obtener el pasaporte electrónico se aplicará en todo el territorio nacional. Los ciudadanos podrán realizar el trámite en las principales sedes de Migraciones, así como en las jefaturas zonales ubicadas en las distintas regiones. El servicio también estará disponible en módulos instalados dentro de centros comerciales. A estos puntos se suman los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), ampliando las alternativas para quienes necesiten gestionar su documento. De esta manera, el proceso busca acercarse a los usuarios sin depender de una cita previa.

Mientras el nuevo sistema avanza, Migraciones mantendrá la atención preferencial contemplada por la normativa vigente. Los adultos mayores tendrán prioridad durante la jornada, al igual que las mujeres gestantes y las personas con discapacidad. También recibirán atención preferente los ciudadanos que acudan acompañados de niños menores de edad. Esta disposición busca proteger a quienes enfrentan mayores dificultades durante una espera prolongada. Así, el orden de llegada convivirá con un mecanismo especial destinado a garantizar una atención prioritaria a estos grupos.

¿Por qué Migraciones eliminó las citas virtuales del servicio para los trámites del pasaporte?

El regreso a las oficinas de Migraciones responde a una preocupación que se arrastraba desde la implementación del sistema digital posterior a la pandemia. Los llamados tramitadores ilegales habrían ocupado los cupos disponibles y convertido las citas gratuitas en un negocio para quienes necesitaban obtener su pasaporte. Ante este escenario, la entidad decidió modificar el mecanismo de atención y recuperar la modalidad presencial. La intención es cerrar el espacio que permitió estas prácticas y facilitar nuevamente el acceso directo al servicio. Así, el ciudadano vuelve a ocupar el centro de un trámite que busca ser más transparente.

Juan Alvarado explicó que el cambio pretende ofrecer una atención más rápida y accesible para la población. El funcionario sostuvo que la presencialidad permitirá recuperar un proceso transparente y reducir las dificultades que enfrentaban los usuarios para conseguir una cita. Antes de extender el nuevo formato, la institución realizó dos pruebas piloto que permitieron atender a 300 personas por día. Los resultados de ambas jornadas fueron considerados satisfactorios por la entidad. Con estas pruebas como respaldo, Migraciones se prepara ahora para aplicar el sistema de manera masiva.

Migraciones ha implementado opciones de pago digital directamente en los módulos de atención

El nuevo sistema de Migraciones también trae cambios en la forma de pagar el trámite del pasaporte electrónico. Ya no será indispensable acudir previamente a una agencia del Banco de la Nación ni ingresar a la plataforma Págalo.pe para cancelar el derecho correspondiente. Ahora, los usuarios podrán realizar el pago directamente en los módulos de atención habilitados por la entidad. La medida busca reducir pasos y evitar desplazamientos adicionales antes de iniciar la gestión. Con ello, el proceso presencial incorpora alternativas digitales para facilitar la atención.

Entre las nuevas opciones figura el pago mediante billeteras digitales, gracias a un convenio suscrito con el Banco de Crédito del Perú (BCP). A partir de esta implementación, Yape podrá utilizarse como una alternativa para cancelar el trámite desde las propias oficinas. Asimismo, Migraciones habilitará terminales POS para efectuar pagos con tarjetas de crédito o débito. Esta opción estará disponible tanto para ciudadanos peruanos como para extranjeros que realicen trámites migratorios. Así, el pago podrá resolverse en el mismo lugar donde se desarrolla el procedimiento.

¿Qué sucederá con las personas con una cita mediante la página web antes de este nuevo cambio?

Quienes lograron obtener una cita a través de la plataforma web antes de la implementación del nuevo sistema no tendrán que realizar nuevamente el trámite. Migraciones ha precisado que las reservas que ya fueron programadas conservarán su vigencia. Por ello, los ciudadanos deberán acudir a la sede correspondiente en el día y la hora establecidos originalmente. La entidad mantendrá el compromiso de respetar cada una de estas citas hasta completar su atención. De esta manera, el cambio de modalidad no afectará a quienes ya tenían su turno asegurado.

Una vez que concluya la atención de las citas pendientes del sistema anterior, el escenario cambiará por completo. A partir de ese momento, quienes necesiten obtener su pasaporte podrán acudir directamente a las oficinas de Migraciones. Ya no será necesario reservar un turno previamente mediante la página web. La atención se organizará mediante tickets y respetará el orden de llegada de los ciudadanos. Así, el antiguo sistema de citas dará paso definitivamente a una modalidad presencial para todos.

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