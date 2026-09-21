Extraviar o sufrir el robo del DNI puede generar inconvenientes al momento de realizar distintos trámites y acreditar la identidad. Ante estos casos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cuenta con una alternativa que permite consultar y disponer de determinados datos asociados al documento sin tener que gestionar inmediatamente un nuevo DNI, siempre que las circunstancias no exijan su reposición. Se trata del Certificado de Inscripción C4, una constancia que puede resultar útil para quienes necesitan acreditar su información personal. Este documento reúne datos de identificación registrados por Reniec y puede ser solicitado de manera independiente al proceso de renovación o duplicado del DNI. Por ello, conocer cómo obtenerlo puede ser especialmente útil cuando se necesita presentar información personal durante una gestión y no se cuenta temporalmente con el documento físico. Antes de iniciar el trámite, es importante conocer las condiciones y pasos establecidos por la entidad para solicitar esta constancia.

Reniec explica cómo obtener tu C4 o certificado de inscripción: guía rápida paso a paso

El Certificado de Inscripción (C4) permite acceder a información básica de tu DNI, pero es solo de carácter informativo y no reemplaza al documento físico.

Es importante aclarar que el C4 no incluye la fecha de emisión del DNI, ya que este dato se considera una medida de seguridad para validar la identidad en ciertos formularios digitales. Tampoco se encuentra disponible en otras aplicaciones del Reniec.

Para solicitar el C4 en línea, el trámite es personal y exclusivo para mayores de 18 años. En el caso de menores de edad, el certificado debe ser solicitado por el padre, la madre o el representante legal acreditado, que cuente con la tenencia o representación del menor.

También puede gestionarlo el declarante del último trámite de DNI del menor, siempre que cuente con una certificación excepcional emitida por el Encargado o Supervisor del centro de atención del Reniec.

Por último, un menor que sea padre o madre puede solicitarlo respecto a su hijo, o un titular como cónyuge en un acta de matrimonio, según corresponda.

Requisitos

Número de DNI.

Si haces el procedimiento online , debes contar con correo electrónico y tener una impresora conectada a la PC o laptop.

, debes contar con correo electrónico y tener una impresora conectada a la PC o laptop. Descarga la App ID PERÚ para verificar tu identidad.

Puedes ingresar tu solicitud online así

Antes de iniciar, debes saber:

Cancela S/ 4.50 por derecho de trámite en Yape, agencia o agente del Banco de la Nación o pagalo.pe usando el código de tributo 02143

Solicita el C4 online

También puedes hacerlo presencialmente:





Hazlo en 3 pasos:

1) Paga el trámite

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código de tributo 02143. Luego ingresa a la aplicación Yape > Pago de servicios > Reniec, coloca tu número de ticket y haz el pago de S/ 4.50

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.peIngresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago de S/ 4.50 por derecho de trámite, usando el código de tributo 02143. Conserva el comprobante de pago.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Presenta los requisitos

Acércate a un Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano, y bríndale al registrador tu número de DNI junto con el comprobante de pago.

3) Recibe el C4

Inmediatamente, el registrador te entregará el Certificado de Inscripción que solicitaste.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.