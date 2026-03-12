La ausencia del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea por extravío, sustracción o deterioro, puede generar inconvenientes al momento de realizar gestiones oficiales, trámites bancarios o procedimientos administrativos que requieran identificación formal. Ante esta situación, el organismo encargado del registro civil en el país ha habilitado un recurso digital que permite consultar la información personal registrada sin necesidad de tramitar inmediatamente un duplicado del documento. Este mecanismo, conocido como Certificado de Inscripción C4, ofrece a los ciudadanos una manera rápida y segura de confirmar sus datos oficiales, como nombres completos, fecha de nacimiento, número de documento y situación registral, evitando desplazamientos innecesarios a las oficinas físicas. Su uso resulta especialmente útil en casos donde se requiere comprobar identidad para trámites puntuales, mientras se gestiona la reposición del DNI en situaciones imprescindibles.

El Certificado de Inscripción C4 permite acceder a información básica vinculada al Documento Nacional de Identidad; no obstante, su carácter es solo informativo y no reemplaza al documento físico. Es importante señalar que este reporte no incluye la fecha de emisión del DNI, debido a que ese dato funciona como mecanismo de seguridad en ciertos servicios digitales. Del mismo modo, esta certificación no se encuentra disponible a través de otras plataformas gestionadas por la entidad registral.

La gestión del C4 por internet es individual y está habilitada únicamente para personas mayores de 18 años. Cuando se trata de menores, la solicitud debe ser realizada por el padre, la madre o el apoderado debidamente acreditado, siempre que cuente con la custodia o representación legal correspondiente.

También puede gestionarlo el declarante del último trámite de DNI del menor, siempre que cuente con una certificación excepcional emitida por el Encargado o Supervisor del centro de atención del Reniec.

Cuáles son los requisitos

Número de DNI.

Si haces el procedimiento online , debes contar con correo electrónico y tener una impresora conectada a la PC o laptop.

, debes contar con correo electrónico y tener una impresora conectada a la PC o laptop. Descarga la App ID PERÚ para verificar tu identidad.

Puedes ingresar tu solicitud online

Antes de iniciar, debes saber:

Cancela S/ 4.50 por derecho de trámite en Yape, agencia o agente del Banco de la Nación o pagalo.pe usando el código de tributo 02143

También puedes hacerlo presencialmente

1) Paga el trámite

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código de tributo 02143. Luego ingresa a la aplicación Yape > Pago de servicios > Reniec, coloca tu número de ticket y haz el pago de S/ 4.50

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.peIngresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago de S/ 4.50 por derecho de trámite, usando el código de tributo 02143. Conserva el comprobante de pago.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Presenta los requisitos

Acércate a un Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano, y bríndale al registrador tu número de DNI junto con el comprobante de pago.

3) Recibe el C4

Inmediatamente, el registrador te entregará el Certificado de Inscripción que solicitaste.

