Por Redacción EC

Junio 2026 trae fechas clave para miles de peruanos que dependen de los ingresos del Estado. Tanto los trabajadores del sector público como los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se mantienen a la expectativa por el abono de sus remuneraciones y pensiones, de acuerdo con el calendario oficial compartido por el Banco de la Nación. De esta manera, miles de los empleados estatales podrán cobrar su dinero recién a partir de la tercera semana del mes, lo que ayudará a cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.