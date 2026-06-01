Junio 2026 trae fechas clave para miles de peruanos que dependen de los ingresos del Estado. Tanto los trabajadores del sector público como los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se mantienen a la expectativa por el abono de sus remuneraciones y pensiones, de acuerdo con el calendario oficial compartido por el Banco de la Nación. De esta manera, miles de los empleados estatales podrán cobrar su dinero recién a partir de la tercera semana del mes, lo que ayudará a cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO COBRAN SU SUELDO LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO VÍA BANCO DE LA NACIÓN?

Los trabajadores estatales cobrarán sus remuneraciones a partir de la tercera semana de junio. El cronograma se ha organizado por sectores y entidades públicas, con pagos distribuidos en cuatro fechas principales.

Miércoles 17 de junio : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Jueves 18 de junio : Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 19 de junio : Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Lunes 22 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

¿Qué día de junio los trabajadores peruanos empiezan a cobrar su sueldo en el Banco de la Nación? Foto: Radio Nacional

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS PENSIONISTAS DE LA ONP A TRAVÉS DEL BANCO DE LA NACIÓN

En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a junio 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar: