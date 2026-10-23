Hace aproximadamente diez años, el Banco de Crédito del Perú (BCP) sumó a sus servicios financieros una herramienta digital diseñada para simplificar las operaciones monetarias: Yape. En poco tiempo, la aplicación ganó popularidad entre los peruanos gracias a la facilidad con la que permite transferir dinero a familiares, amigos y otros usuarios, sin que sea indispensable tener el número del destinatario guardado en los contactos del celular. Esta característica agiliza las transacciones y evita procedimientos que antes podían tomar más tiempo. Con el paso de los años, la plataforma amplió sus funcionalidades y dejó de ser únicamente una alternativa para enviar dinero. Actualmente, también permite pagar recibos de servicios, realizar compras en establecimientos afiliados y recargar saldo desde el teléfono. De esta manera, Yape se ha consolidado como una opción digital que reúne diversas operaciones financieras en un mismo espacio y facilita la administración del dinero en las actividades cotidianas.

¿Qué hago en caso de pérdida o robo del celular?

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras. También es posible bloquear tu cuenta . Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¿Cuál es el monto límite por cada servicio de Yape?

Tu Yape cuenta con límites diarios por servicio para que aproveches al máximo tu app.

Así que, si llegaste a tu límite diario en un servicio, ¡podrás seguir usando los otros sin problemas!

Usa las opciones de abajo y conoce más:

El límite de yapeo diario es de S/ 2,000 e incluye:

Yapeos (a otros Yape y a fuera de Yape)

Yape Promos (solo compras en local)

Límites independientes:

Si excedes tu límite de yapeo diario, aún puedes usar los otros servicios de Yape.

Ten en cuenta los límites por servicio:

Recargas hasta S/ 100

Compras por Internet (Código de aprobación) hasta S/ 2,000

Yape Promos (solo compras desde el app) hasta S/ 999

Yape Tienda hasta S/ 3,000

Entradas para eventos hasta S/ 3,000

SOAT hasta S/ 999

Seguros hasta S/ 999

Cambiar dólares hasta $ 5,000

Buses hasta S/ 500

Gaming hasta S/ 999