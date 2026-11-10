Yape y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) presentaron “Reporta tu emergencia”, una herramienta que permitirá comunicar situaciones asociadas al fenómeno de El Niño desde la aplicación. Durante el lanzamiento, Raimundo Morales, CEO de Yape, y Marco Vinelli, titular del Midagri, explicaron que los avisos serán consolidados y trasladados a las autoridades.

Morales señaló que los reportes se centralizarán en una base de datos y permitirán construir un mapa para identificar, por ejemplo, zonas donde se concentren avisos sobre huaicos o quebradas activas. También mencionó el uso de inteligencia artificial para reconocer patrones y entregar información procesada al Comando FEN.

El ejecutivo precisó que el servicio complementará los mecanismos oficiales de comunicación de emergencias. “Obviamente eso es un complemento a los canales oficiales de emergencias, no es un reemplazo”, señaló.

Según explicó, Yape pondrá a disposición su plataforma, con más de 20 millones de usuarios, para recoger información desde distintas zonas del país y contribuir a una respuesta más oportuna.

Vinelli indicó que los avisos llegarán al Comando FEN, desde donde se comunicará la información a las unidades de primera respuesta. “Esta información, como lo explicaba Raimundo, va a ser sistematizada, consolidada”, sostuvo. Añadió que el objetivo será mejorar la velocidad de atención.

¿Cómo se podrán enviar los reportes?

Para realizar el reporte, los usuarios deberán ingresar al botón “Siempre Listos”, seleccionar “Reporta tu emergencia” y completar un formulario con información sobre lo que ocurre y el lugar donde sucede.

Morales explicó que el registro incluirá la ubicación, una categoría de evento y un espacio para describir la situación. La iniciativa permitirá comunicar lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos e incendios forestales, entre otros eventos, de acuerdo con la información entregada por Yape y el Midagri.

Vinelli enmarcó el lanzamiento en la coordinación entre autoridades y empresas para enfrentar El Niño. “Tiene que estar el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, el sector privado trabajando en conjunto”, manifestó.

Alcance previsto

Los términos y condiciones publicados por Yape precisaron que el formulario no constituirá un canal oficial de reporte de emergencias ni un servicio de atención inmediata. También establecieron que enviar información no garantizará atención, intervención, respuesta ni seguimiento.

De acuerdo con esas condiciones, BCP habilitará el formulario y compartirá con el Midagri la información consolidada, sin datos personales que identifiquen al usuario. El ministerio decidirá su evaluación y uso.

Ambas entidades señalaron que, cuando corresponda, los reportes también serán compartidos con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Para situaciones que requieran ayuda urgente, ambas entidades indicaron que los ciudadanos deberán recurrir directamente a los canales oficiales correspondientes. Además del formulario, anunciaron que “Siempre Listos” ofrecerá recomendaciones de preparación frente a emergencias.