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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Melissa Rodríguez Enciso

Yape y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) presentaron “Reporta tu emergencia”, una herramienta que permitirá comunicar situaciones asociadas al fenómeno de El Niño desde la aplicación. Durante el lanzamiento, Raimundo Morales, CEO de Yape, y Marco Vinelli, titular del Midagri, explicaron que los avisos serán consolidados y trasladados a las autoridades.

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