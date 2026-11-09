El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno adoptará medidas frente al creciente ingreso de productos extranjeros a menores precios, principalmente de origen chino, que compiten con la industria local y ganan terreno entre los consumidores peruanos a través de plataformas de comercio electrónico como Temu.

Aunque el país registra buenos términos de intercambio y altos ingresos por exportaciones, al punto de vender bienes de capital y mantener un superávit comercial, el funcionario reconoció que los comercios locales se ven afectados por el avance de estos productos, que compiten con sectores como el textil al ofrecer precios más bajos.

“Vamos a tomar pronto una medida: o le bajas el monto que puede importar o le subimos el impuesto”, señaló durante el conversatorio “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post Fenómeno de El Niño”, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y El Comercio & América Multimedia.

Sobre las opciones que se manejan, refirió que se reduciría el monto de importaciones de productos por internet de US$200 a US$50 o, se mantiene, pero se incrementa el impuesto.

The Temu app on a smartphone in Santiago. Photographer: Tamara Merino/Bloomberg / tamara merino

Cuba evitó dar detalles sobre las plataformas que podrían verse alcanzadas por esta disposición, pero sugirió que se trataría de una cuyo nombre tiene “cuatro letras”.

Gobierno evalúa eliminar el Bono BETA

En otro momento, Cuba se refirió a la situación del sector agroexportador y señaló que, al igual que el resto del país, este rubro se ha visto afectado por el alza de los precios del petróleo. En ese sentido, descartó que se le otorgue un tratamiento especial frente a este escenario.

“No está en riesgo ninguna seguridad jurídica. Es un sector rentable que está sufriendo el choque petrolero. No hay nada que hacer ante ello porque, si sube el diésel, lo hace en todo el planeta. No se nos ocurriría hacer algo especial para un sector porque sube el diésel. Es un sector riesgoso porque el clima es así, pero también es rentable. A más rentabilidad, más riesgo también”, señaló.

Asimismo, reveló que existe una intención en el Gobierno de eliminar la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), equivalente al 30% de la remuneración mínima vital. Este beneficio no tiene carácter remunerativo, por lo que no se incluye en el cálculo de los beneficios sociales.

“Queremos tumbarnos el Bono BETA, porque es una mala idea”, señaló.