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Resumen

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Un 80% de firmas del sector retail cuentan con un e-commerce. En el mes de junio solo 20% afirmaba tener algún tipo de canal de venta online. Ello cambió con la pandemia. (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)
Un 80% de firmas del sector retail cuentan con un e-commerce. En el mes de junio solo 20% afirmaba tener algún tipo de canal de venta online. Ello cambió con la pandemia. (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)
Por Maritza Saenz

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno adoptará medidas frente al creciente ingreso de productos extranjeros a menores precios, principalmente de origen chino, que compiten con la industria local y ganan terreno entre los consumidores peruanos a través de plataformas de comercio electrónico como Temu.

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