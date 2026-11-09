El paquete busca reducir las barreras que dificultan el ingreso de las microempresas al mercado formal. (Foto: Andina)
El paquete busca reducir las barreras que dificultan el ingreso de las microempresas al mercado formal. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, informó que se presentará durante el verano de 2027 los proyectos de ley de reforma laboral y tributaria, iniciativas que serán trabajadas de manera articulada con el objetivo de facilitar la formalización de las microempresas y reducir las barreras que actualmente dificultan su incorporación a la economía formal.

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