El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, informó que se presentará durante el verano de 2027 los proyectos de ley de reforma laboral y tributaria, iniciativas que serán trabajadas de manera articulada con el objetivo de facilitar la formalización de las microempresas y reducir las barreras que actualmente dificultan su incorporación a la economía formal.

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“Es un combo laboral tributario para enfrentar la informalidad en la microempresa”, señaló Cuba al explicar que, la implementación de ambas propuestas requiere de modificaciones legales y serán presentadas al Congreso de la República mediante proyectos de ley.

Asimismo, precisó que la reforma laboral tomará como referencia el régimen vigente para las microempresas y buscará perfeccionar la regulación de los aportes a salud y pensiones, considerando las características de los trabajadores que perciben menores ingresos.

El ministro de Economía agregó que la propuesta contempla mantener derechos laborales como las vacaciones y los aguinaldos, así como reducir los costos que actualmente pueden convertirse en una barrera para acceder al empleo formal.

En materia tributaria, la propuesta estará orientada a mejorar la gestión de la recaudación y ampliar la base de contribuyentes, sin modificar las tasas del Impuesto a la Renta ni del Impuesto General a las Ventas (IGV). Según indicó el ministro Elmer Cuba, el objetivo es lograr un incremento de un punto porcentual del producto bruto interno (PBI) en la recaudación durante 2027, mediante una mejor administración y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Ambas iniciativas forman parte de las cuatro reformas estructurales que impulsa el MEF. Las otras dos están orientadas al desarrollo del mercado de capitales y al fortalecimiento de la inversión pública, mediante mejoras en los mecanismos de gestión y ejecución que permitan destrabar proyectos paralizados y priorizar la culminación de aquellas obras que registran un alto nivel de avance, a fin de ponerlas al servicio de la ciudadanía.