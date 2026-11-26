El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que su sector redujo la proyección de crecimiento de la economía peruana de 3,4% a 3,1% para 2026, debido al menor desempeño de algunas actividades productivas y el impacto asociado al fenómeno El Niño, según declaró el titular a Gestión.

En cuanto a las prioridades de gasto para impulsar la actividad, Cuba detalló que uno de los ejes principales será la construcción de colegios, “que es el mandato de la presidenta Keiko Fujimori al Ministerio de Educación (Minedu)”.

“El Minedu va a ser uno de los más respaldados. También el Ministerio Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con programas sociales importantes como Pensión 65 y también Juntos”, explicó al Diario Gestión.

Crédito suplementario

A fines de octubre de 2026, el Congreso del Perú aprobó a un crédito suplementario de hasta S/ 8,228.4 millones (Ley N.º 32744), solicitado por el Gobierno, para atender el fenómeno de El Niño 2026-2027, impulsar la infraestructura y financiar servicios y obligaciones esenciales.

Asimismo, precisó el calendario y el alcance de la iniciativa: “Por supuesto que vamos a poner [el] crédito suplementario apenas comience enero 2027 para poder desplegar dos cosas: lo que el Gobierno quiere hacer realmente -va a reflejar mejor las intenciones-, y por supuesto el paquete fiscal contracíclico”.

“En general, todos los ministros han sido muy prudentes y pacientes cuando les presentamos el presupuesto para el 2027, que consideró un déficit fiscal de 1,4% [del PBI] [...] [No se pidió en ese momento cambio a las reglas fiscales] porque el Congreso de la República ni siquiera estaba instalado en agosto, cuando presentamos los números. [...] Entonces, ha sido la parte procesal, legal, la que nos ha llevado a hacer esto”, remarcó.

Sin embargo, el ministro señaló que aún no tienen cerrado el monto para dicho crédito suplementario.

Tasa de referencia del BCRP

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subió a mediados del mes su tasa de interés a 4,5% por primera vez en casi cuatro años ante repunte de la inflación. Un incremento en la tasa, que ayuda a frenar o suavizar la curva de precios, puede, a su vez, impactar en la dinámica económica.

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