Las condiciones para invertir en el Perú son óptimas. Es así que, a nivel de materias primas, el Perú está bien posicionado para atender la demanda global, indicó Ernesto Revilla, Managing Director and Head of Latin America Economics en Citigroup. Asimismo, el país ha tornado hacia un gobierno más amigable para la inversión y los negocios, agregó durante su participación en Cade Ejecutivos 2026.

A su vez, durante el conversatorio con inversionistas internacionales, Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas, Tesorero y CFO de Southern Copper Corporation, señaló que nuestro país tiene una larga tradición minera y cuenta con un ecosistema de compañías proveedoras y una legislación favorable para la inversión minera.

A ello se suma la calidad de los yacimientos mineros, una fuerza laboral joven y trabajadora, la presencia de energía limpia en el país y la existencia de herramientas como contratos de estabilidad tributaria o mecanismos de obras por impuestos.

Asimismo, Felipe Molina, director de Grupo Hame, destacó la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de la agroexportación.

“Las agroexportaciones pueden crecer de US$14.500 millones del año pasado a US$35.000 millones para el 2035″, expresó y añadió que, fuera de los números, este sector contribuye al desarrollo integral de la población.

Conversatorio de inversionistas internacionales en Cade Ejecutivos 2026. (Imagen: Captura)

Lo que se necesita mejorar

Durante el panel, Revilla indicó que nuestro país es una potencia en estabilidad macroeconómica y, en esta búsqueda de continuar creciendo en inversión privada, apuntó a atender la microeconomía y la desregulación con el fin de aumentar la competitividad con otras naciones.

Por su parte, Jacob indicó que en el Perú hay 470 permisos para la operación de una mina y concentradas en 19 instituciones. Es así que, consideró, se debe realizar una “reingeniería” en estas entidades para agilizar los trámites y los proyectos mineros.

Justamente, mencionó que el objetivo es una simplificación sin reducir los estándares mineros.

Otro problema a atender, sostuvo Jacob, es la minería ilegal y las prácticas delictivas relacionadas.

En el marco de mejora del sector, el ejecutivo dijo que Chile y Argentina, competidores a nivel minero, vienen realizando acciones como la reducción del impuesto, reducción de tramitología o una legislación positiva.

En el caso de Molina, el panelista recomendó que se debe volver eficiente el modelo de alianzas público privadas para que, de esa forma, venga con un ritmo más acelerado la inversión en infraestructura estratégica y en desarrollo.

Añadió que se debe hacer operativa y funcional el plan del Estado en las obras por impuestos y abrir un diálogo entre público y privado.