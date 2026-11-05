La promoción de la inversión y la reconstrucción tras El Niño serán dos de los temas del foro de El Comercio y América Multimedia.
La promoción de la inversión y la reconstrucción tras El Niño serán dos de los temas del foro de El Comercio y América Multimedia.
/ DIFUSION
Por Redacción EC

El Comercio y América Multimedia realizarán el lunes 9 de noviembre el foro “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post fenómeno de El Niño”, en el auditorio 1 de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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