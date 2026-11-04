Per Anders Nilsen, embajador de Noruega en Chile y Perú, resaltó a El Comercio la presencia de las empresas noruegas en nuestro país, señalando que hay entre 10 y 15 compañías que vienen realizando inversiones en territorio peruano. En el marco del ‘Norway-Peru Investment Forum 2026′, el funcionario sostuvo que en noviembre se espera realizar un evento similar en Oslo, capital del país nórdico.

-¿En qué se enmarca el Norway-Perú Investment Forum 2026 y cuál es su relevancia para las inversiones entre ambos países?

La cooperación de comercio, los intereses comerciales y las inversiones son una agenda muy importante para nosotros, porque en Perú tenemos un grupo de empresas noruegas que son líderes en sus sectores y están trabajando en sectores muy estratégicos e importantes para el desarrollo de Perú. Es un grupo de unas 10 y 15 empresas, algunos llevan años en el país y otros están explorando nuevas oportunidades.

El año pasado realizamos una iniciativa para reunir a estas empresas con actores y socios peruanos. Fue un formato un poco más pequeño, pero la respuesta fue increíble. Quisimos hacer otro foro este año, expandir el formato y a nuestros socios, invitar a más actores del lado peruano y del noruego. También se da meses después de un nuevo gobierno en Perú.

Pensamos que es una buena oportunidad para presentar el grupo, la agenda comercial y las empresas concretas en el contexto actual. Es realmente un buen punto de partida para desarrollar nuestra agenda comercial.

-¿El foro también servirá para atraer el interés de otras empresas noruegas además de ese grupo de 15? ¿O para que las empresas peruanas vayan a Noruega?

Crear este foro es una señal muy positiva y las empresas noruegas suelen seguir una a la otra. Menciono otro aspecto muy importante: el próximo mes en Oslo, el embajador peruano en Noruega va a organizar un evento similar junto con la Cámara de Comercio de Oslo.

También vamos a dar un seguimiento de nuestra parte el próximo año sobre una cooperación nórdica. En abril próximo estamos iniciando la planificación de una semana de la innovación sostenible junto con las cuatro embajadas nórdicas para celebrar la cooperación nórdico-peruana en temas similares. Vemos una línea de trabajo, un plan y una agenda muy positiva.

-En ese sentido, ¿cómo observa la evolución de las inversiones noruegas en el país?

Durante la última década hemos visto un desarrollo muy positivo. Es importante decir que la relación entre Noruega y Perú va más allá del comercio y lo vemos en nuestras empresas: son actores claves en sus sectores, están en energía renovable, agricultura, servicios marítimos, infraestructura de puertos y logística alrededor de ello, pesca, servicios financieros, digitales y recursos humanos.

Es importante hablar de una compañía noruega global como Statkraft, grande en la producción de la energía renovable. Actualmente está construyendo uno de los parques solares más altos del mundo, a 4.500 metros. La empresa también está en hidroeléctricas y otras fuentes, produciendo alrededor de poco más del 4% de la energía en Perú, según nuestros cálculos.

Hay otros ejemplos: Kongsberg Discovery trabaja con varios socios en Perú, ofrecen servicios de monitoreo y digitalización, importante para el desarrollo de una industria pesquera sostenible. Menciono también a DNV que ofrece servicios de clasificación y estándares de sostenibilidad. El Grupo Austral es un actor mucho más maduro en el país, con una presencia en la industria pesquera muy importante. Y Odfjell Terminals es clave para la operación de puertos en este país.

Estamos en sectores del futuro y en los que tienen un gran potencial. Añado que un el banco privado más grande en Noruega tiene muchas inversiones en Perú y el Fondo Global de Pensiones de Noriega tiene alrededor de US$400 millones de inversiones en este país.

-De acuerdo con los reportes bilaterales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los sectores más importantes en el intercambio comercial son pesquería, textil y agricultura, desde Perú, y químicos y metal mecánica, desde Noruega. ¿Dónde ven otros sectores potenciales?

Con Perú, principalmente los productos agroindustriales, frutas, aceites, vegetales, minerales y fibras de origen animal, también la alpaca se exporta. Desde Noruega, maquinaria, equipos eléctricos, tecnología e instrumentos especializados. El balance actualmente está claramente en favor de Perú. Perú exporta casi 10 veces más a Noruega que al revés

Con el acuerdo EFTA [cuyos miembros son Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein], convenio de libre comercio que tenemos hace más de una década, el Perú sigue un instrumento fundamental para el comercio y su potencial.

Es un buen convenio. En el contexto geopolítico actual, esa plataforma es un mensaje de que Perú, Noruega y los otros países EFTA queremos el libre comercio, reglas claras y previsibilidad. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el crecimiento comercial, pero tanto Perú como Noruega tenemos buenos productos que merecen ser conocidos y exportados entre nosotros.

-¿Cómo observan el clima de inversión y regulación en el país?

Estuve para el cambio de presidencia y es mi regreso al país en pocos meses. Es una oportunidad de conocer al nuevo gobierno y tener estas conversaciones. Creo que el mensaje de las empresas noruegas realmente es uno que tienen en el Perú y en otros países: las empresas quieren previsibilidad, reglas claras y certeza jurídica.

-¿Cuál es la importancia de Noruega para el Perú?

Menciono algunas prioridades importantes para nosotros. En primer lugar, la colaboración política con el Perú durante varios años y varios gobiernos, somos dos países abiertos al mundo. También recalco nuestra cooperación ambiental, porque llevamos más de una década trabajando para detener la deforestación de la Amazonía peruana. Sabemos que, con toda la atención sobre el fenómeno de El Niño, reducir la pérdida de bosques tropicales es una de las medidas más efectivas para mitigar el cambio climático negativo del cambio climático. Allí hay una agenda importante para nosotros.

Además, nuestra historia cultural y de amistad lleva muchos años: dos países con mucha naturaleza, vivimos cerca del mar, interés cultural, exploración, tenemos pueblos indígenas.