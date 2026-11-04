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Resumen

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Embajador de Noruega en Chile y Perú, Per Anders Nilsen. (Foto: Embajada de Noruega en Perú)
Embajador de Noruega en Chile y Perú, Per Anders Nilsen. (Foto: Embajada de Noruega en Perú)
Por Christian Silva

Per Anders Nilsen, embajador de Noruega en Chile y Perú, resaltó a El Comercio la presencia de las empresas noruegas en nuestro país, señalando que hay entre 10 y 15 compañías que vienen realizando inversiones en territorio peruano. En el marco del ‘Norway-Peru Investment Forum 2026′, el funcionario sostuvo que en noviembre se espera realizar un evento similar en Oslo, capital del país nórdico.

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