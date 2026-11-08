Los bonistas de la Deuda Agraria que ya habían culminado sus procedimientos administrativos podrán solicitar una nueva actualización de sus acreencias.
Los bonistas de la Deuda Agraria que ya habían culminado sus procedimientos administrativos podrán solicitar una nueva actualización de sus acreencias.
Por Redacción EC

Los bonistas de la Deuda Agraria que ya habían culminado sus procedimientos administrativos podrán solicitar una nueva actualización de sus acreencias. El Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) aprobó los lineamientos que permitirán aplicar la metodología vigente desde el 15 de julio de 2026 a los casos cuyos trámites concluyeron antes de esa fecha.

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