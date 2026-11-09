Mientras el fenómeno de El Niño ya genera estragos y el Enfen advierte uno de magnitud extraordinaria entre diciembre y febrero, el país activa obras de emergencia y prevención; se aceleran decisiones. El riesgo mayor es que la urgencia se apague tras las lluvias.

La brecha entre lo que debemos hacer y lo que ejecutamos sigue siendo preocupante. Según Redes, 41 de 87 proyectos preventivos evaluados no registran avances o tienen cero ejecución física. Por otro lado, aunque el Gobierno reportó el 28 de octubre un avance del 70% en la atención de los 536 puntos críticos priorizados, el desafío ahora es culminar las intervenciones antes de las lluvias y garantizar que la prevención continúe cuando pase la emergencia.

Lima también está en el área de riesgo ampliada por el Enfen. En el río Rímac, Lima Expresa realiza cada año, desde 2018, trabajos entre los puentes Huánuco y Santa Rosa para proteger el túnel de la vía expresa Línea Amarilla, que pasa bajo el río. Este año retiró más de 6.000 toneladas de material en casi dos kilómetros, e inspeccionó y mejoró más de 1000 m² de enrocado del túnel.

La prevención requiere continuidad e institucionalidad: cada intervención necesita responsables, presupuesto, plazos y rendición de cuentas. Hay que medir cuánto se reduce el riesgo, no solo cuánto se invierte.

Urge fijar metas públicas y semanales para culminar las intervenciones en marcha y acelerar las que aún están pendientes, y asegurar la continuidad de los trabajos durante el cambio de autoridades regionales en enero.

Debemos pensar en el ciclo de vida de la infraestructura: carreteras con drenaje adecuado, ciudades preparadas y hospitales capaces de mantener sus servicios. La colaboración público-privada es clave. El Gobierno convocó al sector privado; ahora debe traducirse en un mecanismo con metas, plazos y responsables. Hombro a Hombro articula la solidaridad empresarial con la respuesta del Estado en comunidades vulnerables.

Aún estamos a tiempo de que las lluvias de diciembre encuentren los cauces limpios. Nuestra capacidad de anticiparnos no debería desaparecer con la emergencia. La prevención debe ser permanente en cómo planificamos, invertimos y cuidamos nuestras ciudades.