Resumen

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Raúl Díaz Díaz, gerente general de Lima Expresa, analiza que El Niño pasará, lo que dejemos si hacer no. (Latina Noticias)
Raúl Díaz Díaz, gerente general de Lima Expresa, analiza que El Niño pasará, lo que dejemos si hacer no. (Latina Noticias)
Por Raúl Díaz Díaz

Mientras el fenómeno de El Niño ya genera estragos y el Enfen advierte uno de magnitud extraordinaria entre diciembre y febrero, el país activa obras de emergencia y prevención; se aceleran decisiones. El riesgo mayor es que la urgencia se apague tras las lluvias.

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