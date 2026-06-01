La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que desde este lunes 1 de junio comenzará la atención para tramitar el pasaporte electrónico sin necesidad de reservar una cita previa, en lo que calificó como una medida histórica orientada a facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Con este nuevo sistema, las personas podrán acercarse directamente a las oficinas habilitadas y serán atendidas según el orden de llegada, respetando los horarios establecidos en cada sede. La entidad explicó que esta disposición forma parte de las acciones de modernización y optimización de sus servicios, buscando ofrecer una atención más rápida, eficiente y cercana a la población. La eliminación de las citas previas apunta además a reducir las demoras y simplificar el proceso para miles de usuarios que requieren obtener o renovar su documento de viaje. Migraciones indicó también que las oficinas contarán con personal especializado para orientar a los ciudadanos durante el procedimiento y garantizar un flujo ordenado en la atención. Asimismo, recomendó acudir con los requisitos completos y realizar previamente el pago correspondiente para evitar inconvenientes durante el trámite del pasaporte electrónico.

¿Cómo será la modalidad de esta nueva implementación de atención cuando se haga sin cita virtual en todo el país?

Como parte de la puesta en marcha del nuevo sistema de atención, la Superintendencia Nacional de Migraciones desarrollará del jueves 28 al sábado 30 de mayo la etapa final de implementación del servicio de pasaporte sin cita virtual en todo el país. Durante esos días, los ciudadanos podrán acudir directamente a las sedes autorizadas para realizar el trámite, siendo atendidos según el orden de llegada y la capacidad operativa disponible en cada oficina, respetando además el horario habitual de atención. Esta modalidad busca agilizar el acceso al pasaporte electrónico y reducir las dificultades que anteriormente generaba la obtención de citas virtuales. Con ello, se espera beneficiar a miles de usuarios que requieren gestionar su documento de viaje de manera más rápida y sencilla. El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, destacó que esta medida representa un avance importante en la simplificación de los servicios públicos. “Estamos dando un paso importante para simplificar el acceso al pasaporte electrónico. Queremos que más peruanos puedan realizar este trámite de manera rápida y sin barreras, priorizando una atención oportuna y ordenada”, señaló el funcionario.

Conoce la organización de las jornadas que Superintendencia Nacional de Migraciones ha dispuesto para acudir a los trámites

Migraciones informó que fortalecerá la atención en diversas oficinas del país con el objetivo de asegurar un proceso más organizado y reducir los tiempos de espera de los ciudadanos. Además, exhortó a los usuarios a acudir con todos los requisitos completos y confirmar previamente el pago correspondiente para agilizar el trámite del pasaporte electrónico. Durante las jornadas programadas, las personas interesadas deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, junto con el comprobante de pago de S/ 120.90 por el derecho de emisión del pasaporte electrónico. El abono podrá realizarse en las agencias del Banco de la Nación, mediante la plataforma virtual Págalo.pe o directamente en las sedes de Migraciones, donde estarán habilitados pagos a través de Yape y terminales POS instalados en los locales.

¿Qué viene realizando Migraciones para mejorar sus operaciones en beneficio de los ciudadanos y responder las demandas?

La Superintendencia Nacional de Migraciones también prevé fortalecer su capacidad operativa para responder al incremento de la demanda de documentos de viaje. Solo entre enero y mayo de 2026 se emitieron más de 323 mil pasaportes electrónicos, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Otra de las proyecciones es ampliar los mecanismos de atención y pago digital por lo que anunció la incorporación de billeteras electrónicas como Yape y terminales POS en sus oficinas para agilizar los procesos y reducir tiempos de espera. Asimismo, la institución viene reforzando el abastecimiento de libretas de pasaporte para evitar problemas de desabastecimiento durante el 2026. Recientemente recibió un lote de 200 mil unidades como parte de una compra mayor destinada a garantizar la continuidad del servicio. Finalmente, también ha impulsado proyectos de automatización y autoservicio. Entre ellos destacan módulos para renovación de pasaportes y mejoras en la atención descentralizada en distintas regiones del país.

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