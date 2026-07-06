Por Redacción EC

Julio 2026 es uno de los meses más esperados por miles de peruanos, no solo por los diversos feriados o celebraciones cívicas, sino también por el aguinaldo de Fiestas Patrias. Este beneficio laboral, oficializado por el Gobierno peruano, está dirigido exclusivamente para los funcionarios y servidores del sector público, así como para los pensionistas de la ONP, que cumplan determinados requisitos. Sin embargo, los trabajadores CAS se mantienen a la expectativa por el pago del 100 % de la gratificación del presente mes, lo que podría ayudarlos a cubrir ciertas necesidades básicas en el hogar. Por ello, los sindicatos ya vienen realizando consultas para obtener información y exigir el cumplimiento del depósito de este derecho laboral, establecido y vigente conforme a la Ley 32563. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.