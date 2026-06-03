La Superintendencia Nacional de Migraciones aclaró que la obtención del pasaporte electrónico no necesita intermediarios, y alertó sobre personas externas que ofrecen facilidades falsas en las sedes de Breña y Surco. Estos sujetos solicitan montos extras fuera de los canales oficiales de la entidad.

El único desembolso válido para el documento asciende a S/ 120.90. Este monto incluye el derecho de expedición para mayores y menores de edad. Los ciudadanos abonan la tasa en el Banco de la Nación o mediante la plataforma digital Págalo.pe.

El trámite actual prescinde de formularios impresos, fotocopias de documentos o fotografías físicas. El sistema captura los datos biométricos y la firma del solicitante de forma directa en las oficinas. Esta modernización digital busca agilizar la entrega del título de viaje a nivel nacional.

Migraciones advierte que terceros podrían acceder a información privada

Juan Alvarado Gómez, superintendente nacional de Migraciones, exhortó a los usuarios a ignorar cualquier propuesta de agilización. El funcionario señaló que recurrir a terceros expone la información personal a usos ilícitos. La entidad garantiza la transparencia total en todos sus procedimientos internos y protocolos.

Migraciones coordina acciones con la Policía Nacional del Perú para erradicar a las mafias de los exteriores. Esta labor conjunta protege la seguridad de los peruanos que acuden a las sedes institucionales. Los usuarios deben reportar cualquier irregularidad de inmediato ante el personal administrativo de turno.

La atención presencial opera por orden de llegada tras la eliminación de las citas virtuales. En la primera jornada bajo esta modalidad, las sedes entregaron más de 5 mil pasaportes. El servicio mantiene los altos estándares de seguridad e identificación requeridos internacionalmente.