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Migraciones recuerda que para tramitar pasaporte electrónico solo se necesita un solo pago de 120.90 soles. (Andina)
Migraciones recuerda que para tramitar pasaporte electrónico solo se necesita un solo pago de 120.90 soles. (Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones aclaró que la obtención del pasaporte electrónico no necesita intermediarios, y alertó sobre personas externas que ofrecen facilidades falsas en las sedes de Breña y Surco. Estos sujetos solicitan montos extras fuera de los canales oficiales de la entidad.

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