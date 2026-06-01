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Resumen

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Zona de entra al embarque en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Zona de entra al embarque en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Abby Ardiles

Hace un año, los motores de los aviones dejaron de retumbar frente al antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ese que durante más de seis décadas recibió a millones de pasajeros que llegaban al Perú, se despedían de sus familias o hacían escala rumbo a otros destinos. Sus pasillos, salas de espera y puertas de embarque fueron escenario cotidiano de reencuentros, despedidas y viajes que marcaron generaciones enteras de peruanos.

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