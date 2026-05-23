El reciente inicio de las obras del Puente Santa Rosa ha activado un cambio importante en la movilidad de la zona de la avenida Morales Duárez, donde ya se aplica un plan de desvío vehicular para permitir el avance de uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país. Esta intervención forma parte de la futura vía de acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que busca responder a la creciente demanda de tránsito hacia el nuevo aeropuerto. Mientras se implementan rutas alternas y medidas de seguridad para mantener el flujo vehicular, el cronograma oficial ya define plazos clave que marcan el desarrollo de esta obra de gran escala. Las autoridades han destacado que el objetivo es lograr un acceso más ordenado, rápido y seguro para pasajeros y transportistas, reduciendo la congestión actual en la zona. Descubre cuándo estaría listo este acceso definitivo.

¿PARA CUÁNDO ESTARÍA LISTO EL ACCESO DEFINITIVO AL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ?

De acuerdo con la planificación del proyecto, el acceso definitivo mediante el Puente Santa Rosa al moderno terminal aéreo estaría listo durante el segundo semestre del año 2028. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Peru) han señalado que existe un compromiso adicional para que la entrega no supere enero de 2029. La intención es adelantar los trabajos dentro de ese margen para evitar retrasos y asegurar que la infraestructura entre en funcionamiento lo antes posible, reduciendo así los problemas actuales de acceso al terminal aéreo.

Puente Santa Rosa, que permitirá el acceso al aeropuerto Jorge Chávez.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA?

El proyecto contempla un periodo de ejecución cercano a dos años y medio, durante el cual se desarrollarán todas las fases de construcción del puente. En este proceso se ha previsto el cierre total de la vía por cerca de dos años, lo que obligará a mantener desvíos permanentes en la avenida Morales Duárez. Este esquema responde a condiciones contractuales destinadas a asegurar el avance continuo de la obra sin interrumpir por completo el tránsito en la zona de influencia del aeropuerto.

¿CÓMO SERÁ LA NUEVA INFRAESTRUCTURA VIAL?

El Puente Santa Rosa estará compuesto por dos estructuras independientes, cada una con cuatro carriles, sumando un total de ocho carriles para el tránsito vehicular. Esta configuración permitirá agilizar el ingreso y salida hacia el aeropuerto, mejorando la capacidad de circulación en la zona. Además, el diseño incorpora rampas de acceso, senderos peatonales y ciclovías, lo que permitirá una movilidad más ordenada y sostenible para peatones y ciclistas.

(Imagen: Andina)

¿QUÉ OCURRIRÁ CON EL TRÁNSITO DURANTE LAS OBRAS?

Pese a la magnitud de la intervención, no se interrumpirá totalmente la circulación en la avenida Morales Duárez. Se han habilitado rutas alternas, carriles en sentido inverso y vías auxiliares para mantener el flujo vehicular. También se ha instalado señalización temporal, ajustes en los semáforos y presencia de orientadores de tránsito para facilitar el desplazamiento de conductores y peatones durante toda la ejecución del proyecto.

¿QUÉ ENTIDADES ESTÁN A CARGO DEL PROYECTO?

La obra es impulsada por el Estado peruano a través de Provías Nacional y PMO Vías, bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Peru). La ejecución está a cargo del Consorcio Puente Chalaco, en coordinación con la Policía de Tránsito del Callao y gobiernos locales. Todas estas entidades trabajan de manera conjunta para garantizar el cumplimiento del cronograma y la correcta ejecución de un proyecto clave para la conectividad entre Lima y Callao.

VÍDEO RECOMENDADO: