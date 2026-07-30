La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a una mujer y a un hombre presuntamente vinculados en el fatal incendio ocurrido en la cuadra 1 de la calle Pasiagua, a pocas cuadras del cruce de las avenidas Aviación y 28 de Julio, en la urbanización Manzanilla del Cercado de Lima. La tragedia dejó a 10 personas fallecidas, entre ellas, cinco menores de edad.

Buenos Días Perú indicó que, De acuerdo con las investigaciones policiales, la mujer intervenida, identificada con el alias de ‘Fabiola’, estaría presuntamente vinculada de forma directa con ‘Sanguínea’, quién en los últimos días ha sido señalada como la presunta autora intelectual de provocar el incendio.

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Por su parte, las autoridades esperan que estas detenciones ayuden a avanzar el proceso de investigación para la pronta captura de todos los involucrados del fatal siniestro, que lamentablemente dejo pérdidas humanas y materiales.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a una mujer y a un hombre presuntamente vinculados en el fatal incendio ocurrido en Cercado de Lima. (Foto: Captura de video / "Buenos Días Perú")

Cabe resaltar, que el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, indicó que la efectividad de las investigaciones policiales fue fundamental para lograr la ubicación y captura de las dos personas presuntamente vinculadas al incendio. Asimismo, señaló que ya tendrían la ubicación de los otros involucrados.

“En estos momentos tras la ubicación y captura de un familiar directo de esta persona ya identificada que son varones nacionales y extranjeros”, indicó Revoredo.

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Por otro lado, el general Montufar, jefe de la Dirección de Robos, señaló que estaban cerca de la captura de más implicados; sin embargo, el aviso de familiares complicó la misión. “El día domingo hemos estado a minutos de capturarlos, pero lamentablemente por el apoyo que han tenido por parte de familiares han logrado su huida”, manifestó.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a una mujer y a un hombre presuntamente vinculados en el fatal incendio ocurrido en Cercado de Lima. (Foto: Captura de video / "Buenos Días Perú")

Las investigaciones apuntan a que el incendio habría sido provocado por presuntos extorsionadores. Familiares de las víctimas señalaron que venían siendo amenazados, por lo que esta versión es evaluada por las autoridades.

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de las víctimas exigen justicia y una pronta identificación de todos los responsables. Además, han solicitado mayor protección frente a los casos de extorsión que, según denuncian, afectan a comerciantes y emprendedores de la zona.