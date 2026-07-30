La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a una mujer y a un hombre presuntamente vinculados en el fatal incendio ocurrido en Cercado de Lima. (Foto: Captura de video / "Buenos Días Perú")
La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a una mujer y a un hombre presuntamente vinculados en el fatal incendio ocurrido en Cercado de Lima. (Foto: Captura de video / "Buenos Días Perú")
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a una mujer y a un hombre presuntamente vinculados en el fatal incendio ocurrido en la cuadra 1 de la calle Pasiagua, a pocas cuadras del cruce de las avenidas Aviación y 28 de Julio, en la urbanización Manzanilla del Cercado de Lima. La tragedia dejó a 10 personas fallecidas, entre ellas, cinco menores de edad.

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