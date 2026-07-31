El tercer despacho de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima abrió investigación preliminar contra cinco personas por el delito de homicidio calificado en agravio de las 10 personas que murieron en un incendio provocado en la urbanización Manzanilla II, en el distrito de Cercado de Lima.

Familiares de víctimas del incendio en La Victoria esperan entrega de restos para velarlos y solicitan apoyo (Fotos: Diana Marcelo/GEC)

Las cinco personas identificadas por el Ministerio Público son las hermanas Yesenia y Fabiola Ureta, Miguel Ureta R. (alias ‘Nene’), Fabián Gonzáles, Juan Ayllón (alias ‘Pimpollo’) y Terry Cariat.

Según las pesquisas, los implicados serían parte de la organización criminal denominada ‘Los vikingos de Gamarra’, una red abocada a la extorsión y cobro de cupos a conductores de mototaxis y motos eléctricas que cubren la ruta entre las estaciones Arriola y Grau del Metro de Lima, así como en los alrededores del emporio comercial de Gamarra.

Incendio en La Victoria: PNP confirma seis fallecidos, pero familiares aseguran que hay 10 víctimas. Foto: Difusión

El siniestro que ocasionó la muerte de cinco adultos y cinco menores de edad de una misma familia, se reportó durante la madrugada del último 22 de julio. Según la hipótesis fiscal, Yesenia Ureta y su cónyuge, Juan Ayllón, habrían mandado a incendiar las unidades eléctricas estacionadas en las proximidades de la vivienda.

Las diligencias operativas del caso fueron derivadas a la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú bajo la conducción del Ministerio Público. Entre los actos de investigación figuran la toma de declaraciones a los imputados, el rastreo de sus antecedentes policiales y el procedimiento de geolocalización de las líneas telefónicas vinculadas a sus identidades.