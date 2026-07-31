La hipótesis fiscal sostiene que Yesenia Ureta y su cónyuge, Juan Ayllón, habrían mandado a incendiar las unidades eléctricas estacionadas en las proximidades del predio afectado. Foto: composición GEC
La hipótesis fiscal sostiene que Yesenia Ureta y su cónyuge, Juan Ayllón, habrían mandado a incendiar las unidades eléctricas estacionadas en las proximidades del predio afectado. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El tercer despacho de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima abrió investigación preliminar contra cinco personas por el delito de homicidio calificado en agravio de las 10 personas que murieron en un incendio provocado en la urbanización Manzanilla II, en el distrito de Cercado de Lima.

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