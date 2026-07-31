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Resumen

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Los estruendos que sorprendieron a limeños durante la noche del miércoles despertaron una misma interrogante, ¿por qué hubo truenos en una ciudad donde este tipo de fenómenos son poco comunes? Los videos y reacciones compartidos en redes sociales reflejaron la sorpresa de la población, que incluso llegó a confundir el sonido con fuegos artificiales, explosiones, o hasta llegadas de posibles movimientos sísmicos.

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