Los estruendos que sorprendieron a limeños durante la noche del miércoles despertaron una misma interrogante, ¿por qué hubo truenos en una ciudad donde este tipo de fenómenos son poco comunes? Los videos y reacciones compartidos en redes sociales reflejaron la sorpresa de la población, que incluso llegó a confundir el sonido con fuegos artificiales, explosiones, o hasta llegadas de posibles movimientos sísmicos.

Aunque hasta el momento no existe evidencia para atribuir este episodio directamente al actual El Niño Costero, sí ocurrió en medio de un escenario meteorológico atípico para el invierno limeño, caracterizado por temperaturas históricamente altas, olas de calor persistentes y variaciones en los patrones habituales de viento y nubosidad.

Un episodio poco habitual en la capital

Lima posee un clima costero influenciado por el océano Pacífico y por la presencia de la cordillera de los Andes, factores que normalmente limitan la formación de tormentas eléctricas sobre la ciudad. Por ello, la aparición de truenos constituye un fenómeno poco frecuente que rápidamente llamó la atención de los ciudadanos.

Si bien este episodio coincidió con un contexto de condiciones meteorológicas inusuales, los especialistas recuerdan que la ocurrencia de un evento aislado no basta para establecer una relación directa de causalidad con un fenómeno climático de mayor escala como El Niño Costero, cuya manifestación principal en la costa peruana viene siendo el incremento sostenido de las temperaturas.

El Niño Costero mantiene alterado el invierno limeño

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima atraviesa uno de los inviernos más cálidos registrados en décadas debido al actual episodio de El Niño Costero.

La entidad explica que el calentamiento anómalo del mar, reforzado por el paso de una onda Kelvin oceánica cálida, el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y el predominio de vientos del norte han favorecido un incremento excepcional de las temperaturas máximas en la costa central.

Como consecuencia, la estación Alexander Von Humboldt, ubicada en La Molina, registró el pasado 25 de julio una temperatura máxima de 29,4 °C, es decir, 10,1 °C por encima del promedio climatológico para julio, estableciendo un nuevo récord histórico para este mes.

Este registro superó incluso la marca alcanzada apenas doce días antes, el 13 de julio, cuando también se batieron récords históricos en las estaciones Campo de Marte y Aeropuerto Internacional, evidenciando la persistencia del actual episodio cálido.

Asimismo, el Senamhi informó que la estación del Aeropuerto Internacional acumula 45 días consecutivos de ola de calor diurna, mientras que la estación Campo de Marte registra 50 días continuos bajo estas condiciones.

El papel del Anticiclón del Pacífico Sur

Durante una entrevista previa con El Comercio, la ingeniera especialista en climatología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lourdes Menis, explicó que las condiciones atmosféricas actuales responden, entre otros factores, a una intensificación temporal del Anticiclón del Pacífico Sur. “Las condiciones atmosféricas nos indican que va a haber una intensificación del Anticiclón del Pacífico Sur, lo que va a incrementar los vientos. Entonces, cuando el anticiclón se intensifica, te trae estos vientos del sur que te generan, en las primeras horas de la mañana, niebla, neblina, nubosidad”, señaló.

La especialista añadió que estas condiciones también favorecen la ocurrencia de garúas, lloviznas y demás eventualidades en distintos sectores de la capital durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, mientras que de día habrá mayor presencia de los rayos del sol. “Lo que sí se prevé es que a partir del mediodía se tenga brillo solar. También se está viendo el incremento de viento en la costa centro y sur. Incluso se está viendo que, en las primeras horas de la mañana, probablemente, o en horas de la noche, se tengan garúas o lloviznas”, indicó.

Respecto al contexto climático que atraviesa el país, Menis sostuvo que el actual El Niño Costero se viene reflejando principalmente en el incremento de las temperaturas. “Estamos ahorita ante un evento del Niño Costero... y el evento del Niño se manifiesta a través de este incremento de las temperaturas”, afirmó. Asimismo, precisó que “ya estamos viendo que este evento del Niño Costero cada vez se viene evidenciando, que está siendo más persistente y más intenso, y eso se está manifestando a través de las temperaturas diurnas y nocturnas en todo lo que es la costa”.

El fortalecimiento temporal del Anticiclón del Pacífico Sur favorecerá la presencia de vientos, niebla, neblina y lloviznas durante las madrugadas, mientras que hacia el mediodía se espera brillo solar, de acuerdo con el Senamhi. (Foto: difusión Senamhi)

Además, precisó que el calentamiento persistente del océano asociado al El Niño Costero modifica las temperaturas del aire y explica por qué Lima viene experimentando un invierno mucho más cálido de lo habitual.

No obstante, la especialista enfatizó que el comportamiento del tiempo no depende de un único fenómeno atmosférico, sino de la interacción de diversos factores, como el estado del mar, los sistemas de viento y la posición del anticiclón. “Tenemos diferentes controladores climáticos: oceanográficos, topográficos y atmosféricos. Estos controladores modulan el tiempo y el clima”, explicó. En ese sentido, agregó que “hay ciertos factores que no solamente es ver un solo factor, sino son varias cositas que se analizan para uno poder pronosticar el tiempo”.

Persisten los avisos meteorológicos para Lima y otras regiones

En paralelo al episodio registrado esta semana, el Senamhi mantiene vigente el Aviso Meteorológico N.° 296, de nivel rojo, que advierte sobre la continuidad del incremento de la temperatura diurna entre el jueves 30 de julio y el sábado 1 de agosto.

Según el organismo, durante esos días se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, un aumento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes. Lima figura entre las regiones comprendidas dentro del nivel de peligro rojo.

Continuidad del incremento de la temperatura diurna entre el jueves 30 de julio y el sábado 1 de agosto. (Mapa: Senamhi). / Diego Aquino Pedraza

Asimismo, el Aviso Meteorológico N.° 297, de nivel naranja, advierte sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa, condición que favorecerá el levantamiento de polvo y arena, especialmente en algunas zonas del litoral, además de la presencia de niebla, neblina y lloviznas aisladas durante las noches y madrugadas.

Incremento de la velocidad del viento en la costa favorece el levantamiento de polvo y arena´. (Mapa: Senamhi). / Diego Aquino Pedraza

¿Podrían volver a presentarse truenos en Lima?

Por ahora, las autoridades meteorológicas no han emitido pronósticos que anticipen nuevos episodios de truenos sobre Lima.

No obstante, los especialistas recuerdan que las condiciones atmosféricas continúan mostrando un comportamiento inusual debido al actual contexto climático. En ese escenario, el Senamhi mantiene un monitoreo permanente de la evolución del tiempo y recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Aunque los truenos registrados constituyen un hecho llamativo y poco frecuente para la capital, el fenómeno ocurre durante una temporada meteorológica excepcional, marcado por un invierno más cálido de lo normal, temperaturas récord y cambios temporales en la circulación de los vientos. La evolución de estas condiciones serán fundamentales para conocer si episodios similares vuelven a registrarse durante las próximas semanas.