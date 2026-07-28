Un motociclista es asesinado tras persecución en la Av. Colonial (Foto:@photo.gec)
Un motociclista es asesinado tras persecución en la Av. Colonial (Foto:@photo.gec)
Por Redacción EC

Un día antes del 28 de julio, Fiestas Patrias, un nuevo hecho de violencia se registró en la capital. Esta vez, un motociclista fue asesinado a balazos tras ser perseguido durante varios metros por dos sujetos en el cruce de las avenidas Colonial y Universitaria, en el Cercado de Lima.

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