Un día antes del 28 de julio, Fiestas Patrias, un nuevo hecho de violencia se registró en la capital. Esta vez, un motociclista fue asesinado a balazos tras ser perseguido durante varios metros por dos sujetos en el cruce de las avenidas Colonial y Universitaria, en el Cercado de Lima.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:50 p. m. en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides (Colonial) y Universitaria, a pocos metros de la comisaría de la Unidad Vecinal N.° 3.

Un motociclista es asesinado tras persecución en la Av. Colonial (Foto:@photo.gec)

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Según las primeras diligencias policiales, la víctima, identificada como Jhon Sánchez, se trasladaba a bordo de una motocicleta cuando fue seguida por dos sujetos que viajaban en otro vehículo similar.

La persecución se habría extendido por varias cuadras hasta que, al llegar a la intersección vial, la víctima descendió de su unidad, cruzó el muro de separación de la vía e intentó escapar entre los vehículos que circulaban por la zona. Sin embargo, los atacantes lograron alcanzarlo y le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte.

Un motociclista es asesinado tras persecución en la Av. Colonial (Foto:@photo.gec)

Tras el ataque, vecinos del sector alertaron a las autoridades. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar, acordonaron la zona e iniciaron las diligencias para recoger evidencias. Peritos de Criminalística realizaron las primeras pericias con el objetivo de identificar a los responsables.

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Las autoridades también revisaron las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores, debido a que estas habrían registrado parte de la persecución y el momento del ataque.

Un motociclista es asesinado tras persecución en la Av. Colonial (Foto:@photo.gec)

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú no ha confirmado el móvil del crimen. Sin embargo, los investigadores no descartan que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.