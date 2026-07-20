Un ciudadano venezolano falleció de manera instantánea tras la explosión de un cilindro de extintor en un taller clandestino de recarga ubicado en el Cercado de Lima. El accidente ocurrió en un inmueble situado en la cuadra 4 del jirón Rufino Torrico, dentro del Centro Histórico de Lima, considerado un bien cultural protegido.

La Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a la víctima como Alexis Meléndez, quien realizaba labores en el establecimiento cuando se produjo la detonación del cilindro de alta presión.

Según las primeras diligencias, la explosión ocasionó severos daños en el ambiente donde funcionaba el negocio informal y alarmó a los vecinos de los inmuebles contiguos. Brigadas de emergencia ingresaron al local tras el reporte del estallido y hallaron el cuerpo sin vida del trabajador.

Ciudadano muere tras explosión en taller clandestino de recarga de extintores en el Centro de Lima. (Foto: Captura / América Noticias)

Las investigaciones preliminares indican que el establecimiento realizaba la recarga de extintores sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad exigidas para este tipo de actividad. De acuerdo con la Policía, la víctima manipulaba cilindros de alta presión en un espacio reducido y sin el equipamiento técnico necesario para disminuir los riesgos.

Asimismo, las autoridades determinaron que el taller operaba de manera clandestina y no contaba con autorización municipal para desarrollar la recarga de extintores. Las primeras hipótesis fiscales señalan que el local carecía de equipos especializados, protocolos de seguridad industrial y personal certificado para la manipulación de cilindros presurizados.

Fuentes oficiales informaron que el inmueble no disponía de sistemas adecuados de ventilación ni de rutas de evacuación despejadas. Además, inspectores técnicos verificaron modificaciones internas destinadas al almacenamiento de insumos químicos, situación que vulneraba las condiciones de conservación del inmueble ubicado dentro del Centro Histórico de Lima.

Tras el accidente, efectivos de la PNP iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la explosión. En tanto, personal de Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró de manera definitiva el establecimiento e informó que se iniciará un procedimiento administrativo sancionador contra los propietarios del inmueble por permitir el funcionamiento de una actividad no autorizada en un bien cultural.

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