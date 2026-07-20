Clausuran taller clandestino tras muerte de trabajador por explosión de extintor en Cercado de Lima. (Foto: Captura / América Noticias)
Clausuran taller clandestino tras muerte de trabajador por explosión de extintor en Cercado de Lima. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Un ciudadano venezolano falleció de manera instantánea tras la explosión de un cilindro de extintor en un taller clandestino de recarga ubicado en el Cercado de Lima. El accidente ocurrió en un inmueble situado en la cuadra 4 del jirón Rufino Torrico, dentro del Centro Histórico de Lima, considerado un bien cultural protegido.

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