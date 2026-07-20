Una conductora de transporte informal fue asesinada a balazos mientras trasladaba pasajeros por el Cercado de Lima. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides (Colonial) y Nicolás Dueñas, cuando dos presuntos sicarios interceptaron la unidad y dispararon directamente contra la cabina del vehículo.

La víctima fue identificada como Elizabeth Arroyo Humareda, de 44 años, quien cubría la ruta entre la Plaza Dos de Mayo y el Callao al momento del atentado.

Ataque a balazos contra combi deja una conductora muerta en el Cercado de Lima. Foto: Captura de video/AméricaTV

De acuerdo con la información preliminar, la combi se encontraba llena de pasajeros cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron al vehículo y abrieron fuego contra la conductora.

El ataque generó momentos de pánico entre los ocupantes, quienes buscaron protegerse mientras los agresores escapaban del lugar tras realizar los disparos.

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Conductora murió tras ser trasladada al hospital

Elizabeth Arroyo Humareda recibió dos impactos de bala, uno en el pecho y otro en la espalda. Tras el atentado, fue evacuada de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Pese a los esfuerzos del personal médico, los especialistas solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Durante las diligencias en la escena del crimen, los peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú encontraron siete casquillos de bala en la vía pública.

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