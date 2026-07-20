Una conductora de transporte informal fue asesinada a balazos mientras trasladaba pasajeros por el Cercado de Lima. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides (Colonial) y Nicolás Dueñas, cuando dos presuntos sicarios interceptaron la unidad y dispararon directamente contra la cabina del vehículo.
Una conductora de transporte informal fue asesinada a balazos mientras trasladaba pasajeros por el Cercado de Lima. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides (Colonial) y Nicolás Dueñas, cuando dos presuntos sicarios interceptaron la unidad y dispararon directamente contra la cabina del vehículo.
La víctima fue identificada como Elizabeth Arroyo Humareda, de 44 años, quien cubría la ruta entre la Plaza Dos de Mayo y el Callao al momento del atentado.
De acuerdo con la información preliminar, la combi se encontraba llena de pasajeros cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron al vehículo y abrieron fuego contra la conductora.
El ataque generó momentos de pánico entre los ocupantes, quienes buscaron protegerse mientras los agresores escapaban del lugar tras realizar los disparos.