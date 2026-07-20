Conductora de combi es asesinada a balazos mientras trasladaba pasajeros en Cercado de Lima. Foto: Captura de video/AméricaTV
Conductora de combi es asesinada a balazos mientras trasladaba pasajeros en Cercado de Lima. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

Una conductora de transporte informal fue asesinada a balazos mientras trasladaba pasajeros por el Cercado de Lima. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides (Colonial) y Nicolás Dueñas, cuando dos presuntos sicarios interceptaron la unidad y dispararon directamente contra la cabina del vehículo.

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