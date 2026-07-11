La rápida intervención del serenazgo de San Isidro evitó el robo de una bicicleta en la zona financiera del distrito, luego de que tres menores de edad, presuntamente reincidentes en delitos contra el patrimonio, fueran sorprendidos cuando intentaban cortar la cadena de seguridad del vehículo con una cizalla.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:45 p. m., en el ciclo parqueadero ubicado en la intersección de la avenida Las Begonias y la calle Merino Reyna. La intervención fue posible gracias al trabajo articulado entre el Grupo Halcones y el Centro de Control de Cámaras, cuyos operadores detectaron a los adolescentes y coordinaron un seguimiento preventivo con el personal de patrullaje.

De acuerdo con información de Seguridad Ciudadana, los menores ya habían sido identificados días atrás merodeando la zona financiera. Como parte del trabajo de inteligencia, se revisaron registros de videovigilancia y se realizó un seguimiento de campo que permitió vincularlos con presuntos hechos similares contra el patrimonio en el distrito.

Al advertir que uno de ellos intentaba cortar con una cizalla la cadena de seguridad de una bicicleta, los serenos intervinieron de inmediato y lograron retener a los tres adolescentes. Durante la intervención también se incautó la herramienta que habría sido utilizada para cometer el ilícito.

Minutos después, agentes de la Comisaría de San Isidro llegaron al lugar y trasladaron a los menores a la dependencia policial, donde continúan las diligencias e investigaciones correspondientes.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó que el trabajo coordinado entre el patrullaje preventivo y la videovigilancia resulta clave para anticiparse a la delincuencia y proteger a vecinos y visitantes.

“La tecnología y la rápida capacidad de respuesta de nuestros serenos nos permiten actuar antes de que los delitos se consumen. Seguiremos fortaleciendo el trabajo conjunto con la Policía Nacional para garantizar la tranquilidad de quienes viven, trabajan y transitan por San Isidro”, afirmó la burgomaestre.

La Municipalidad de San Isidro intensifica sus acciones de prevención mediante el patrullaje estratégico, el monitoreo permanente de cámaras y la coordinación con la Policía Nacional del Perú para combatir la delincuencia en el distrito.