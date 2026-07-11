La rápida intervención del serenazgo de San Isidro evitó el robo de una bicicleta en la zona financiera del distrito.
La rápida intervención del serenazgo de San Isidro evitó el robo de una bicicleta en la zona financiera del distrito.
Por

La rápida intervención del serenazgo de San Isidro evitó el robo de una bicicleta en la zona financiera del distrito, luego de que tres menores de edad, presuntamente reincidentes en delitos contra el patrimonio, fueran sorprendidos cuando intentaban cortar la cadena de seguridad del vehículo con una cizalla.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.