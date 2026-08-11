San Isidro pone en funcionamiento nuevo local de Omaped con hidroterapia, sala multisensorial y realidad virtual
San Isidro pone en funcionamiento nuevo local de Omaped con hidroterapia, sala multisensorial y realidad virtual
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer la rehabilitación, autonomía e inclusión de las personas con habilidades especiales, la Municipalidad de San Isidro puso en funcionamiento un nuevo local de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped), que amplía los servicios gratuitos que brinda e incorpora ambientes y equipamiento especializado para sus usuarios.

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