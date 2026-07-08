El cuerpo de un hombre fue localizado flotando en las aguas del río Rímac, a la altura de un puente peatonal entre la avenida Alfonso Ugarte y la autopista Vía de Evitamiento, en el Cercado de Lima.

Río Rímac aumenta su nivel y causa preocupación entre vecinos. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

Según el reporte preliminar, el cadáver presentaba un estado avanzado de descomposición orgánica y, por las características físicas, los especialistas forenses deducen que el cuerpo permaneció sumergido en las aguas del río durante varios días consecutivos . Los restos corresponden a un varón de aproximadamente 40 años y vestía una casaca de color rojo, una camiseta de tonalidad oscura y un pantalón negro.

Miembros de las brigadas especializadas de salvamento policial descendieron hasta la ribera del rí con la finalidad de inmovilizar el cuerpo y evitar que la fuerza del caudal lo arrastrara río abajo.

Con la coordinación del Ministerio Público, la extracción del cuerpo se ejecutó siguiendo las normas técnicas y legales de preservación de evidencias necesarias para el análisis criminalístico.

La extracción del cuerpo se ejecutó siguiendo las normas técnicas y legales de preservación de evidencias necesarias para el análisis criminalístico. Foto: captura RPP Noticias

Luego del levantamiento del cadáver, las autoridades dispusieron el traslado de los restos hacia las instalaciones de la Morgue Central de Lima. En dicha sede se llevará a cabo la necropsia de ley, procedimiento científico que permitirá establecer de manera oficial la causa de la muerte e iniciar los exámenes biométricos para la identificación plena del ciudadano .

Las circunstancias y causas de la muerte aún se mantienen bajo investigación por parte de la Policía.