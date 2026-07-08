Las autoridades dispusieron el traslado de los restos hacia la Morgue Central de Lima para la necropsia de ley. Foto: captura RPP/composición GEC
Las autoridades dispusieron el traslado de los restos hacia la Morgue Central de Lima para la necropsia de ley. Foto: captura RPP/composición GEC
Por Redacción EC

El cuerpo de un hombre fue localizado flotando en las aguas del río Rímac, a la altura de un puente peatonal entre la avenida Alfonso Ugarte y la autopista Vía de Evitamiento, en el Cercado de Lima.

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