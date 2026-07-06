La población del pingüino de Humboldt en el litoral peruano registró una disminución del 60% debido a los efectos del Fenómeno El Niño, según advirtió un especialista en biología marina, quien, además, señaló que el calentamiento del mar ha provocado la dispersión de esta especie adaptada a las aguas frías y alterado sus áreas de reproducción.

Como ejemplo de este impacto, el especialista indicó que una cueva que en diciembre de 2025 albergaba una colonia numerosa de pingüinos fue hallada sin ejemplares en junio de 2026. Añadió que en el lugar también se encontraron pichones abandonados.

El experto manifestó, en diálogo con BDP, que durante el verano de 2025 la población del pingüino de Humboldt fue estimada en aproximadamente 5.500 individuos, cifra que representa una reducción del 60% en comparación con los registros históricos de las últimas dos décadas y media.

“Lo que no queremos es que baje a cero, eso representa la extinción” , manifestó el especialista al referirse al estado de conservación de la especie.

Respecto a las medidas para enfrentar la situación, indicó que actualmente la intervención humana es limitada y que será necesario esperar el término del Fenómeno El Niño para que las condiciones del mar favorezcan un nuevo proceso reproductivo.

El impacto del calentamiento del océano también alcanza a otras especies marinas. Pescadores de Chorrillos señalaron que durante sus faenas observan animales muertos debido a la falta de alimento y que algunas especies llegan hasta los puestos de venta para alimentarse de pescado.

“Nosotros cuando salimos a pescar vemos a animales muertos en todo el camino. Se mueren porque no hay alimentos; al no comer se debilitan y mueren” , relató un pescador.