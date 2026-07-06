Fenómeno El Niño reduce la presencia del pingüino de Humboldt en islas del mar peruano. (Foto: El Comercio)
Fenómeno El Niño reduce la presencia del pingüino de Humboldt en islas del mar peruano. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

La población del pingüino de Humboldt en el litoral peruano registró una disminución del 60% debido a los efectos del Fenómeno El Niño, según advirtió un especialista en biología marina, quien, además, señaló que el calentamiento del mar ha provocado la dispersión de esta especie adaptada a las aguas frías y alterado sus áreas de reproducción.

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