Senamhi pronostica días de intenso calor y mayor radiación UV en la costa y la sierra. (Foto: Andina)
Senamhi pronostica días de intenso calor y mayor radiación UV en la costa y la sierra. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país continuará hasta el jueves 9 de julio en los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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