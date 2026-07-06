El incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país continuará hasta el jueves 9 de julio en los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según el pronóstico, en la costa norte se prevén temperaturas máximas de entre 30 °C y 35 °C; en la costa central, entre 24 °C y 29 °C; y en la costa sur, entre 23 °C y 30 °C.

Indeci recomienda evitar la exposición al sol ante continuidad de altas temperaturas. (Foto: Andina)

En la sierra norte se esperan valores máximos de entre 18 °C y 32 °C, mientras que en la sierra central oscilarán entre 15 °C y 29 °C. En la sierra sur, las temperaturas alcanzarían entre 14 °C y 29 °C.

El Senamhi también estimó que durante el mediodía se presentará escasa nubosidad, condición que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, pronosticó ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

Temperaturas de hasta 35 °C continuarán en 18 regiones y el Callao hasta el jueves. (Foto: Andina)

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población aplicarse bloqueador o protector solar antes de exponerse al sol, utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta, así como evitar la exposición directa a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad.

La entidad también aconsejó consumir abundante líquido para mantener una adecuada hidratación, ventilar los ambientes de la vivienda y los centros de trabajo, y usar ropa de colores claros mientras persistan las altas temperaturas.