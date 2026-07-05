Durante años escuchamos que las empresas debían construir una marca sólida. Luego ese discurso llegó a los profesionales con la idea de la “marca personal”
Durante años escuchamos que las empresas debían construir una marca sólida. Luego ese discurso llegó a los profesionales con la idea de la “marca personal”
Por

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.