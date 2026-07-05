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Por Carol Núñez Vélez

Comunicadora y Psicóloga

Durante años escuchamos que las empresas debían construir una marca sólida. Luego ese discurso llegó a los profesionales con la idea de la “marca personal”. Hoy parece haber dado un paso más: muchas personas sienten que también deben gestionar cuidadosamente quiénes son, cómo se muestran y qué impresión dejan en los demás. Sin darnos cuenta, comenzamos a tratarnos como si fuéramos una marca en permanente construcción.

En el mundo institucional y comercial esta lógica tiene sentido. Las organizaciones diseñan estrategias para posicionar su identidad, fortalecer su reputación, conectar con sus públicos y diferenciarse de la competencia. Cada campaña, cada mensaje y cada vocero responden a una planificación que busca generar confianza y credibilidad.

El problema aparece cuando trasladamos esa misma lógica a nuestra vida personal. Empezamos a planificar conversaciones, calcular respuestas, seleccionar qué aspectos mostrar y cuáles ocultar, cuidar cada publicación y preguntarnos constantemente cómo nos perciben los demás. Poco a poco dejamos de relacionarnos de manera espontánea para administrar una imagen que sentimos que debe ser coherente, atractiva y siempre bien valorada.

El sociólogo Erving Goffman explicaba que las personas actuamos frente a los demás como si estuviéramos en un escenario. Adaptamos nuestro comportamiento según el contexto y eso forma parte de la convivencia social. Sin embargo, existe una diferencia importante entre adaptarnos a distintas situaciones y vivir permanentemente administrando una identidad como si fuera una marca comercial.

La psicología también ha estudiado este fenómeno. El psicólogo Mark Leary denomina “gestión de la impresión” al esfuerzo que hacemos por influir en cómo los demás nos perciben. Todos queremos causar una buena impresión en determinados momentos. El problema surge cuando esa necesidad se convierte en una preocupación constante y empezamos a medir nuestro valor según la aprobación externa.

Las redes sociales han acelerado este proceso. Ya no basta con vivir una experiencia; sentimos la necesidad de documentarla, comunicarla y convertirla en parte de una narrativa personal. La autenticidad comienza a competir con la estrategia.

Quizá por eso conviene preguntarnos si estamos construyendo una imagen o si la imagen está empezando a construirnos a nosotros. Porque las marcas necesitan posicionamiento, reputación y estrategia. Las personas, en cambio, también necesitan espacios donde puedan equivocarse, cambiar de opinión y ser auténticas sin sentir que cada interacción define el valor de quienes son.