Horóscopo de HOY, sábado 4 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su habilidad será considerada positiva por gente influyente y le recomendarán. Amor: una cita a ciegas quizá no sea una buena idea pero podría resultar divertida.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: rechazará ideas que parecen disparatadas pero otros querrán considerarla. Amor: conocerá a una persona discreta que se revelará como agradable confidente.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: aplicará cambios en un negocio y las expectativas generadas se cumplirán. Amor: la emoción le desbordará cuando una bella persona se acerque para hablarle.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: se manejará con obstinación ante un proyecto que a su juicio, no aporta nada. Amor: un encuentro romántico aportará calidez a la pareja y disipa las diferencias.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: llega la hora de resolver problemas que otros dejan de lado por complicados. Amor: las sombras que puede haber en la relación se disiparán en un encuentro romántico.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: con un argumento inapelable vencerá ideas con éxito engañoso. Amor: su actitud segura despertará admiración en alguien atraído por su fuerte encanto.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la gente con menos capacidad le hará críticas con poca consistencia. Amor: la intromisión de terceros provocará confusión pero lo resolverá con carácter.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: los problemas serán superados pero el éxito no llegará; atención. Amor: cualquier discordia se disipará si permiten crecer la mutua calidez en la relación.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su capacidad para el optimismo atraerá a personas colaborativas. Amor: evitará que su pareja caiga en un engaño y le responderá de modo inolvidable.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su talento no pasará desapercibido; gente influyente lo evaluará bien. Amor: ante cierta persona ejercerá todo su encanto y surgirá una nueva relación.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la persona menos imaginada se convertirá en su colaborador más eficaz. Amor: momento para actuar con mucho tacto y alguien que le atrae querrá conocerle.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tendrá firmes progresos y las mejorías proyectadas comenzarán a cumplirse. Amor: cierto mal momento se disipará ante el encanto de alguien; posible romance.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INCÓMODA CON LA RUTINA Y CON PROCEDIMIENTOS ABURRIDOS. AMA LA VARIEDAD.
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