Horóscopo de HOY, domingo 5 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: tendrá valor para aceptar que ha cometido errores y logrará restaurar la plena calidez. Salud: se hidratará y se sentirá mejor. Sorpresa: malentendido aclarado.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: surgirán momentos en la relación en los que la expresión de sentimientos será determinante. Salud: correr al aire libre ayudará. Sorpresa: oportunidad aprovechada.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: buen momento para callar y permitir que su encanto fluya en cada gesto y cada mirada. Salud: rutinas de ejercicio harán bien. Sorpresa: cambio postergado.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: su fuerte sensibilidad influirá en la relación con momentos de escasa conexión; atención. Salud: su cuerpo estará aliviado. Sorpresa: inesperado altruismo.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: alguien confidente desde la amistad podría cruzar la línea del amor y generar un dulce romance. Salud: accionará contra el estrés. Sorpresa: una meta se acerca.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: demasiada charla en la pareja no postergará los momentos de calidez intensa. Salud: alivio en dolores musculares. Sorpresa: traba inesperada.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: ante un altibajo en la pareja será vital su capacidad para el equilibrio; todo mejorará. Salud: iniciará una dieta sana. Sorpresa: encuentro incómodo.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: surgirá alguna tensión en la pareja pero la superará en calma y resolverá las dudas. Salud: volverá a hacer deporte. Sorpresa: secreto revelado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: ciertas respuestas le harán desear que la relación crezca en armonía. Salud: dejará un hábito pernicioso. Sorpresa: alguien tendrá mezquindad.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: surgirá un mutuo entendimiento en la pareja para superar momentos tensos. Salud: se disipará un dolor crónico. Sorpresa: hallará un documento extraviado.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: si pasa por alto gestos que generan tensión en la pareja no ayudará a la armonía. Salud: un estudio genera confianza. Sorpresa: recupera posiciones.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: muchas distracciones se convertirán en reproches en la relación que podrá superar. Salud: más tiempo libre hará bien. Sorpresa: regalo deslumbrante.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TALENTOSA. SU ALMA SENSIBLE LE HACE PREFERIR EL BAJO PERFIL Y LA HUMILDAD.
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