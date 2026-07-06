Horóscopo de HOY, lunes 6 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio que había dejado de lado pasará a ser importante. Amor: se sentirá mejor en la pareja cuando en una circunstancia controle sus impulsos.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá capacidad para asumir varias tareas a la vez y con singular éxito. Amor: las parejas estables estarán de parabienes, la calidez del romance inicial surgirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una nueva propuesta le hará ver que está a la altura de cualquier desafío. Amor: demasiadas distracciones provocarán que su pareja le pida mayor atención.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la situación económica podría frenar su progreso pero actuará igual y con éxito. Amor: en la pareja le pedirán la expresión de lo que no comparte de su interioridad.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá malentendidos que los demás provocan y perjudican el trabajo o negocio. Amor: momentos de diálogo en la pareja revelarán secretos y sentimientos guardados.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas correctas y gente de jerarquía le elogiará. Amor: hará bien en no abundar con su tendencia a explicar todo, podría aburrir a quien desea.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para privilegiar las relaciones públicas y revisar los contactos. Amor: su habilidad natural para hallar el balance de todo, será su encanto en acción.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá una visión opuesta con un colega respecto de un proyecto. Amor: la paciencia y el buen trato serán lo que ayude en la pareja a resolver un conflicto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una circunstancia indicará que puede tomar un riesgo y ganar. Amor: se dará cuenta de que en la vida de relación las cosas no se soportan, se comparten.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero 20)

Trabajo y negocios: el secreto de sus logros será dejar de lado lo rígido y ser flexible. Amor: una situación difícil mostrará las virtudes de uno y otro para superarla.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una nueva actividad implicará mayor exigencia y la resolverá bien. Amor: la comunicación podría estar en problemas; quizá la pareja necesite un descanso.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: luego de varios éxitos llegará una etapa de calma que trae un nuevo inicio. Amor: dejará de lado compromisos para encontrarse con la persona que más le interesa.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABILIDOSA CUANDO NAVEGA AGUAS TURBULENTAS Y EXITOSA EN SUS PROYECTOS.