El Mundial de Fútbol 2026 ha entrado en su etapa más emocionante. Tras una fase de grupos de infarto, las 32 mejores selecciones del planeta se miden en la ronda de dieciseisavos de final (16avos). La tensión es máxima: a partir de aquí, el que pierde se va a casa.

Aquí te contamos en tiempo real qué países ya aseguraron su boleto a los octavos de final y cómo se está jugando la primera llave de eliminación directa.

Países clasificados a octavos de final del Mundial 2026 (Actualizado)

Por el momento, la lista de selecciones clasificadas es corta pero sumamente sorpresiva. El cuadro de los octavos de final se irá llenando día a día:

Canadá: El conjunto norteamericano se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final tras derrotar con un ajustado 1-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de esta fase.

(Nota: Este listado se irá actualizando automáticamente a medida que terminen los partidos de cada jornada).

Partidos de 16avos de final del Mundial 2026: Fechas, horarios y cruces

Si no quieres perderte ningún partidazo, agenda bien cómo quedaron los cruces de dieciseisavos de final. Las llaves se disputan entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026.

Resultados del Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá (Clasificado)

Partidos del Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón

Alemania vs. Paraguay

Países Bajos vs. Marruecos

Partidos del Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega

Francia vs. Suecia

México vs. Ecuador

Partidos del Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo

Bélgica vs. Senegal

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Partidos del Jueves 2 de julio

España vs. Austria

Portugal vs. Croacia

Suiza vs. Argelia

Partidos del Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto

Argentina vs. Cabo Verde

Colombia vs. Ghana

¿Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026?

Una vez que conozcamos a las 16 mejores selecciones que superen esta ronda, los partidos por los octavos de final se jugarán de manera consecutiva a partir del sábado 4 de julio de 2026.