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Resumen

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El Tribunal Constitucional (TC) dejó establecido, mediante una sentencia, que las municipalidades distritales no tienen competencia para remolcar vehículos mal estacionados en la vía pública. Pese a ello, algunos municipios continúan realizando estas intervenciones bajo distintos mecanismos que, según especialistas, buscan eludir los alcances del fallo. En julio del 2025, El Comercio reveló que la Municipalidad de La Victoria seguía aplicando esta práctica. Un año después, las denuncias ahora apuntan a Barranco.

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