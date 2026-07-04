00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El reciente doblete sísmico en Venezuela volvió a poner en agenda el riesgo de un gran terremoto en la región. En Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reiterado la posibilidad de un sismo de magnitud cercana a 8,8 en la costa central, un escenario que impactaría directamente en Lima, una de las capitales con mayor vulnerabilidad sísmica en Sudamérica.

TE PUEDE INTERESAR